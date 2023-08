Tutto fatto: via dal Napoli, l’addio è deciso

Nel calciomercato del Napoli è stato ormai deciso, se ne va via dalla squadra, l’affare è tutto fatto dopo le ultime operazioni.

In questi giorni, la squadra allenata da Rudi Garcia dovrà definire la rosa con cui cercherà di difendere il titolo conquistato la scorsa stagione, motivo per il quale la società sta definendo le ultime trattative in entrata ed in uscita.

La squadra campione d’Italia non ha avuto bisogno di rivoluzioni, quanto fatto nei mesi scorsi passerà alla storia del club, visto il terzo scudetto vinto, a distanza di 33 anni dall’ultima volta, ma qualche cambiamento è in ogni caso previsto.

Come promesso dalla proprietà, l’obiettivo è quello di mantenere il livello della rosa altamente competitivo, gli addii più importanti hanno riguardato quanto accaduto all’esterno del rettangolo di gioco, viste le partenze del tecnico Spalletti e del direttore sportivo Giuntoli: rispettivamente sostituiti da Rudi Garcia e Mauro Meluso.

Tutto deciso, via subito: saluta gli azzurri

A livello di rosa è invece partito il difensore Kim, destinazione Bayern Monaco. Al posto del coreano, i partenopei hanno acquisto due giovani centrali, vale a dire Cajuste e Natan, ma nei prossimi giorni sono previste ulteriori novità.

Sembra ormai definito l’affare per Gabri Veiga, centrocampista classe 2002 proveniente dal Celta Vigo, secondo la Gazzetta dello Sport lo spagnolo sarebbe pronto ad approdare al Napoli per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, in tal modo il nuovo allenatore Garcia avrebbe a disposizione il rinforzo tanto richiesto.

Qualora il trasferimento dovesse essere confermato, il reparto mediano del campo si troverebbe pieno, vista la permanenza di Zielinski in Campania, nonostante le recenti sirene dall’Arabia per il polacco, Ragion per cui, a salutare i compagni di squadra sarebbe Gianluca Gaetano, prodotto del vivaio azzurro ed ormai prossimo alla cessione, anche se dovrebbe essere solo a titolo temporaneo. Dopo le ultime due stagioni in prestito alla Cremonese e l’ultima annata in prima squadra, per il trequartista si andrebbe a profilare una nuova avventura.

Sulle sue tracce ci sarebbero l’Empoli ed il Frosinone, primo avversario del Napoli in questa stagione, la società ciociara ne potrebbe approfittare per discutere su un eventuale prestito del classe 2000, ma come riportato da Alfredo Pedullà, i toscani sarebbero favoriti per acquisire il cartellino di Gianluca Gaetano per quanto concerne la prossima stagione. Di certo, il giocatore lascerà i campioni d’Italia per mancanza di spazio, nella speranza di potersi fare le ossa altrove.