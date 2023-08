Offerta da capogiro: ora a Napoli sognano

Napoli impegnato anche sul mercato in uscita: nuova offerta irrinunciabile potrebbe cambiare i piani della società

Mancano poche ore e il Napoli finalmente farà il suo esordio allo ‘Stirpe’ di Frosinone dove lo attenderà la neo promossa di Eusebio Di Francesco. Una grande occasione per vedere la mano di Rudi Garcia e se ci saranno vistose differenze rispetto all’anno scorso.

Di sicuro una cosa è certa: l’ossatura della squadra campione d’Italia, ad eccezione di Kim Minjae, è rimasta praticamente la stessa e questo dovrebbe essere un incentivo a continuare a fare bene. A Frosinone, come detto dallo stesso tecnico in conferenza stampa, mancherà Khvicha Kvaratskhelia e giocherà dall’inizio Giacomo Raspadori, che a Napoli vorrà diventare sempre più protagonista.

Ma nel frattempo non si può non continuare a parlare di calciomercato. Sia in entrata che in uscita con diversi calciatori ancora in dubbio e che potrebbero lasciare la Campania da qui alla fine del mercato.

Napoli, dall’Arabia offerta per Lozano

Uno dei calciatori ancora in dubbio di rimanere o meno è proprio Hirving Lozano, citato anche dallo stesso Garcia nella conferenza pre match. Si parla del futuro del messicano sin dalle prime fasi del ritiro di Dimaro quando ebbe, come molti tifosi ricorderanno, una discussione con il presidente De Laurentiis a bordocampo.

Come è noto il patron azzurro non solito trattare a oltranza per il rinnovo di contratto di alcuni calciatori e, se vi sono le condizioni per farlo, sarebbe persino disposto a metterli fuori rosa. Era capitato già ad Arkadiusz Milik – che nella stagione 2020/2021 finì al Marsiglia dopo essere stato messo fuori rosa -, e ora anche il messicano potrebbe vivere una situazione del genere. Mesi fa si era parlato di un suo possibile approdo ai Los Angeles Galaxy ma la fine del mercato statunitense ha chiuso questa pista.

Il messicano comunque durante il doppio ritiro è apparso motivato e sebbene non abbia intenzione di rinnovare il suo contratto in azzurro – ha rifiutato più volte l’offerta di rinnvo al ribasso – potrebbe giocarsi le sue carte in vista della prossima stagione. Salvo ovviamente offerte clamorose dell’ultimo minuto, come quella che l’Al Alhi sembrerebbe disposto a far recapitare a De Laurentiis: dalla Spagna il giornalista Javi Corbelle ha fatto sapere che il club saudita sarebbe disposto a tirare fuori 32 milioni per il messicano.

La cifra che il Napoli vorrebbe per farlo partire, tuttavia tutto dipende dalle intenzioni del messicano che non avrebbe escluso nemmeno il ritorno in patria al Club America. Prossime ore decisive per capire meglio il suo futuro.