Rottura del crociato: mani tra i capelli per De Laurentiis

Impietosa la diagnosi emessa dallo staff medico del club: l’infortunio costringe la società a tornare sul mercato

Gli infortuni. L’incubo di qualsiasi giocatore ma anche degli allenatori, che magari si trovano costretti a reinventare la squadra – per una, dieci, trenta partite – senza poterci far nulla. Gli stessi infortuni che sono anche visti come spauracchi dai presidenti che magari dopo un sacrificio economico fatto devono prendere atto di come il loro investimento sia andato in fumo. Soprattutto se lo stop mette addirittura a rischio la carriera stessa dell’atleta.

Questo è quanto accaduto al San Nicola di Bari venerdì 18 agosto, nel big match Bari-Palermo che ha ufficialmente aperto le danze della stagione calcistica in cadetteria.

Al termine di una partita assurda, in cui gli ospiti hanno sprecato un rigore, si sono visti annullare dal VAR un gol al 100′, senza approfittare della doppia superiorità numerica dovuta ad una doppia espulsione tra i locali, Jeremy Menez è uscito dal campo claudicante.

Rimasto ai margini del terreno di gioco negli ultimi concitati istanti dell’incontro, il francese ex Roma, Milan e Reggina si è trascinato in mezzo al campo per molti minuti. Si pensava ad un semplice affaticamento muscolare, plausibie per un 36enne entrato sì al 60′ ma comunque chiamato ad un grande lavoro di sacrificio a temperature proibitive, ma il fastidio al ginocchio nascondeva ben altro.

Carriera a rischio, l’infortunio di Menez è un vero shock

“Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico“, si è letto nel comunicato ufficiale emesso dal Bari tre giorni dopo la battaglia del San Nicola. Inutile sottolineare come la notizia sia stata un autentico shock per tutti.

Arrivato a parametro zero dalla Reggina, il francese avrebbe dovuto garantire, magari da subentrato, quegli strappi in grado di cambiare il corso di un match in bilico. Per non parlare poi del sommo grado di esperienza che avrebbe potuto fornire alla giovane rosa pugliese.

Purtroppo ci azzardiamo a parlare già al passato perchè, almeno così riporta il Corriere dello Sport, sembra che la stessa carriera del transalpino, non solo la stagione appena iniziata, sia a serio rischio.

Un grosso guaio per il patron De Laurentiis e per il tecnico Mignani, che ancora non si danno pace per la promozione in A clamorosamente sfuggita per ‘colpa’ di Leonardo Pavoletti quando mancava un solo minuto alla fine del recupero della finale Playoff. Pur senza Menez, il Bari ci riproverà. Certo che con l’ex giallorosso in campo sarebbe stato tutto più facile.