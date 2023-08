Calciomercato Napoli, colpo in Serie A: affare immediato

Sarà una settimana di calciomercato tutta da vivere intensamente. Possibile colpo in Serie A: affare in casa Napoli, ormai ci siamo. Cambia tutto

Un momento decisivo per prendere la decisione migliore. Otto giorni al termine della sessione estiva di calciomercato con il Napoli sempre attivo sul fronte acquisti e cessioni. Un intreccio clamoroso con un affare che si preannuncia avvincente.

Ora bisognerà correre veloci per arrivare sani e salvi alla riva senza grosse rivoluzioni. Così il Napoli vuole ultimare gli ultimi affari tra entrate ed uscite per concentrarsi complemente sulle questioni di campo. La prima sfida ufficiale della nuova stagione è iniziata alla grande, ma ora è tutto pronto per accogliere il giovane centrocampista spagnolo, Gabri Veiga, con la trattativa che si è bloccata improvvisamente. Da monitorare attentamente anche la situazione cessioni con colpi di scena possibili.

Calciomercato Napoli, cambia lo scenario: affare fatto

Un intreccio decisivo con otto giorni al termine della sessione estiva di calciomercato. Il Napoli dovrà velocizzare le trattative sia in entrata che in uscita con Gabri Veiga ancora in stand by. Il centrocampista spagnolo potrebbe arrivare ancora in maglia azzurra, ma tutto si deciderà nelle prossime 48 ore. Nel frattempo ecco la notizia dell’ultim’ora sulla possibile cessione.

Come svelato dall’edizione di Tuttosport, Alessandro Zanoli sarebbe finito nel mirino del Torino per rinforzare la corsia esterna dopo l’arrivo di Bellanova. Il club granata vorrebbe così puntellare la rosa di Ivan Juric, ma al momento non ci sono reali trattative. Il terzino classe 2000 del Napoli vorrebbe giocare con maggiore continuità con lo stesso Rudi Garcia che ha bloccato la sua cessione. Nonostante la presenza di capitan Di Lorenzo, l’allenatore francese pensa di impiegarlo con maggiore continuità rispetto al passato.

Tanti club d’Europa, come lo Sporting Club in Portogallo, avevano monitorato attentamente le sue prestazioni sia dopo il prestito alla Samp che nel precampionato in maglia azzurra. Zanoli è migliorato tantissimo sotto il profilo dell’intensità segnando anche il primo gol in Serie A in maglia blucerchiata. Un momento decisivo per scegliere il suo futuro con il Napoli che non sembra propenso a lasciarlo partire in prestito.

Giorni infuocati per conoscere la sua destinazione tra la permanenza e l’addio immediato. La società partenopea dovrà prendere la migliore decisione per il bene di tutti. Affare in vista con tanti interessi in Italia e all’estero: cambia lo scenario improvvisamente per Zanoli.