La copre solo un filo: Laura Cremaschi da guardare con cautela

Altro mal di testa per i fan della splendida Laura Cremaschi: le sue curve sono davvero da capogiro ed i vestiti non ci sono.

La showgirl Laura Cremaschi può contare su un fattore chiave che la porta ad avere sempre più ammiratori: una bellezza da paura. Fisico pazzesco, colori chiari ed un viso bellissimo, in pochi anni Laura ha letteralmente conquistato web e tv ed ora chi la segue da tempo non può rinunciare alle sue foto.

Da quelle più hot a quelle più “tranquille”, la bellezza di questa meravigliosa bionda non può non accompagnare le giornate dei fan che da quando l’hanno scoperta non possono non restare insensibili davanti alle sue curve pazzesche. Principalmente l’abbiamo apprezzata anni fa nei pochi panni della Bonas di Avanti un Altro. Questo però non vuol dire che la meravigliosa bergamasca non abbia compiuto passi avanti significativi.

Che perizoma: Cremaschi hot

Appunto, erano solo gli inizi e poi man mano hanno iniziato a seguirla tutti sui social dove, è da dire, anche lei non si risparmia e fa felici i suoi fan. Ad oggi infatti, a seguire la meravigliosa trentaseienne sono ben un milione di follower. E questo solo tenendo conto di Instagram, ma non è detto che tutti i suoi fan siano iscritti e che qualcuno invece non ami guardarla in tv o come potrete fare oggi, sul web.

I suoi scatti sono sempre da aprire con cautela, la bellissima classe ’86 ha come detto un fisico di quelli davvero pazzeschi e spesso dimentica di indossare qualche indumento così da far ammattire i propri fan. E quando si parla di misure come le sue, 89-65-90, è praticamente impossibile evitare il capogiro con uno dei suoi scatti. Quello di oggi, vi assicuriamo, è uno dei più roventi di questa estate.

Ed eccola la spettacolare showgirl che mostra parte del suo arsenale, in un post Instagram. In poche ore i like sono diventati tantissimi, cosa davvero scontata viste le forme della bella Cremaschina ed i vestiti poco coprenti che ha con sé. Il costumino della bellissima bionda oggi è proprio permissivo al massimo e gli ammiratori sono felicissimi.

Impossibile distogliere lo sguardo da quel lato B pazzesco e dalle gambe perfette di Laura che vede ripagare i sacrifici fatti in inverno tra alimentazione e palestra. Il suo è un corpo che si può solo definire come ‘mozzafiato’ e rimanere incantati alla vista è facilissimo.