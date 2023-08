Calciomercato, colpo Correa: giocherà ancora in Serie A

Tante squadre d’Italia e d’Europa si sono mosse attivamente per Joaquin Correa: non c’è solo il Torino, affare in Serie A

Tutto cambia davvero in fretta sul fronte calciomercato. Correa è ormai pronto a fare le valigie dicendo addio all’Inter. Anche Simone Inzaghi l’ha scaricato dopo tanti anni vissuti insieme a partire dai tempi della Lazio. Non c’è solo il Torino in Serie A su di lui, ma è spuntata una nuova squadra davvero sorprendente.

Un momento decisivo per conoscere il futuro del talentuoso attaccante pronto a dire addio all’Inter. Una scelta per continuare la sua avventura anche in Italia: all’estero c’è anche il Siviglia che ha chiesto informazioni per l’argentino. Pochi minuti fa è spuntata anche una nuova destinazione sempre in Italia: ecco quale sarà la sua possibile squadra.

Calciomercato, Correa affare in Serie A: pista a sorpresa

Un affare da urlo per continuare a regalare magie dopo un periodo complicato a causa di diversi infortuni che l’hanno martoriato. Ora Correa è voglioso di tornare a gioire, ma il suo tempo all’Inter sembra ormai finito. A sorpresa potrebbe così continuare la sua carriera ancora nel campionato italiano: non c’è soltanto il Torino sulle sue tracce.

Come svelato da Sky Sport, anche il Cagliari è piombato a sorpresa sull’attaccante argentino che lascerà l’Inter nelle prossime ore. Il giocatore non sarebbe entusiasta della destinazione, mentre c’è il Marsiglia pronto a fare l’offerta convincente sia a Correa che all’Inter.

Un momento davvero importante per conoscere la sua prossima destinazione: l’argentino potrebbe così continuare la sua avventura in Serie A. Una scelta decisiva per quanto riguarda il suo futuro con l’intreccio decisivo con Alexis Sanchez, pronto a tornare in nerazzurro a parametro zero. Correa conosce molto bene il campionato italiano vivendo stagioni importanti tra Lazio ed Inter. Si era messo in mostra con la maglia della Sampdoria per poi volare in Spagna, proprio al Siviglia. Ora il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia con la sua volontà che sarà decisiva.

Un affare entusiasmante per puntare ancora sulle sue qualità: negli ultimi anni ha agito da seconda punta nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, ma può tornare anche a lavorare sugli esterni proprio come ad inizio carriera. La sua intenzione è quella di continuare a giocare con costanza, come ha svelato anche l’ad nerazzurro Beppe Marotta.