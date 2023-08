Il cambio ruolo gli salva il posto: resta a Napoli

Solamente il cambio ruolo potrebbe salvarlo da una possibile partenza in questa sessione estiva

Ed è per questo motivo che, nei prossimi giorni, il tecnico Rudi Garcia è pronto a trasformare il calciatore “promuovendolo”, appunto, in un altro ruolo. Una opzione assolutamente da non scartare visto che ne vale proprio del futuro del calciatore del Napoli.

Non è affatto un mistero che le richieste per il calciatore ci siano eccome, ma allo stesso tempo l’atleta non ha alcuna intenzione di lasciare la squadra con cui ha vinto uno scudetto la passata stagione.

Napoli, possibile cambio ruolo per il calciatore

Un cambiamento di ruolo per rimanere a Napoli? Una opzione assolutamente da non scartare, soprattutto se ti chiami Leo Ostigard. Non è affatto un mistero che il norvegese non sia affatto una delle prime scelte, come difensore centrale, per il manager francese. Per il semplice fatto che, fino a questo momento, al fianco dell’inamovibile ed intoccabile Amir Rrahmani, Garcia preferisce puntare sulla grande esperienza di Juan Jesus.

Allo stesso tempo, però, nel caso in cui uno dei due dovesse alzare “bandiera bianca” potrebbe toccare o all’ex Genoa oppure al giovane brasiliano Natan. Nella prima di campionato Ostigard ha disputato gli ultimi minuti della sfida vinta, in trasferta, contro il Frosinone di Di Francesco. Anche se potrebbe non ricoprire più il ruolo di difensore centrale nelle prossime settimane. Scopriamo per quale ragione.

Il calciatore è uno degli indiziati a poter lasciare gli azzurri in questa sessione estiva. Come riportato in precedenza le offerte non mancano: si era parlato addirittura di un possibile ritorno al Genoa (che lo ha fatto arrivare in Serie A) oppure un prestito in qualche altro club del massimo campionato italiano. Così come qualche opzione che arriva dall’estero. Niente di tutto questo però accadrà visto che si sta studiando una nuova e possibile novità.

Ovvero il “passaggio” da difensore a centrocampista centrale. Il 24enne è un calciatore roccioso, forte fisicamente e abile di testa. Bravo anche nell’impostazione del gioco, senso della posizione e con i piedi più che discreti.

Da non dimenticare anche con il “vizio” del gol (come in Champions contro i Rangers). A questo punto proprio Garcia potrebbe prendere in seria considerazione questa possibilità, in modo tale da avere due opzioni in un solo calciatore. Una idea assolutamente da non trascurare e che porterà avanti in questi giorni.