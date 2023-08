Via l’ultimo giorno di mercato: in casa Napoli l’addio è deciso

A quanto pare non ci saranno più dubbi in merito al suo futuro con la squadra azzurra

Poco prima del “gong” che sancirà la chiusura del calciomercato estivo, un calciatore lascerà il club azzurro. A quanto pare, però, non si tratterà affatto di un addio definitivo, ma temporaneo. L’idea della società, infatti, è quella si di cederlo, ma di riaverlo a disposizione per la prossima stagione.

Oppure farlo valorizzare, ancora di più, e magari venderlo ad una cifra importante tra qualche anno. Il mercato chiuderà ufficialmente il primo settembre. Mancano ancora pochissimi giorni, ma a quanto pare il suo futuro sembra essere già scritto.

Napoli, tutto fatto: a fine mercato può andare via

Nella prima giornata di campionato è rimasto, per tutti i 90 minuti, ad osservare i suoi compagni di squadra battere nettamente il neopromosso Frosinone. Si è alzato anche dalla panchina per effettuare il riscaldamento, ma il manager francese ha optato per altre scelte in mezzo al campo e per lui non c’è stato spazio. Un discorso che potrebbe allargarsi anche in futuro visto che Rudi Garcia non lo considera una prima scelta.

Ed è per questo motivo che l’allenatore avrebbe aperto ad una importante cessione del calciatore. Da come avete ben potuto capire stiamo parlando di Alessio Zerbin. L’esterno d’attacco, nonostante sia stato impiegato spesso nei due ritiri di questa stagionale (Dimaro e Castel di Sangro) non ha per nulla convinto il manager che avrebbe dato il suo “via libera” alla cessione.

Anche se, come riportato in precedenza, si tratterebbe soltanto di un prestito. Le squadre interessate a lui di certo non mancano. Specialmente alcuni club di Serie A che gli garantirebbero la titolarità ed un minutaggio importante.

Non è assolutamente da scartare un romantico ritorno proprio nella squadra che lo ha lanciato nel mondo del calcio. Vale a dire quel Frosinone che ha affrontato, da avversario, sabato scorso.

Proprio nella terra ciociara è definitivamente esploso, tanto da guadagnare anche la convocazione in Nazionale dell’ex commissario tecnico Roberto Mancini. Lo stesso che lo aveva osservato in più occasioni e ne aveva apprezzato le qualità.

Così come non è da scartare l’ipotesi che porta al Bologna oppure al Cagliari. Anche lo scorso anno, con Luciano Spalletti, non ha avuto molta possibilità di mettersi in mostra. Visto che, nel reparto offensivo, il mister di Certaldo sceglieva altro.