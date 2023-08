Ribaltone totale: colpo di scena Napoli

Clamoroso colpo di scena in casa Napoli: ribaltone totale. Ecco tutti i particolari dell’inatteso dietrofront

Mandato in archivio il positivo esordio in campionato, un 3-1 in rimonta ai danni dei padroni di casa del Frosinone, in casa Napoli tiene sempre banco l’affare Gabri Veiga.

Il talentuoso centrocampista del Celta Vigo e della Nazionale Under 21 spagnola avrebbe dovuto sostenere le visite mediche che in extremis sono saltate. Una brusca frenata che, però, non farà scorrere i titoli di coda sull’operazione.

Le parti, infatti, continuano a trattare per trovare l’accordo definitivo per il trasferimento al club azzurro del talento galiziano, con il Celta Vigo che punta a finalizzare la relativa operazione a breve.

Tuttavia, nell’agenda del Direttore sportivo azzurro, Mauro Meluso, e dei suoi collaboratori non c’è solo l’operazione per il talento del Celta Vigo visto che devono far fronte a un imprevisto ribaltone che cambia le carte in tavola.

Napoli, colpo di scena: Lozano potrebbe restare

Nell’estate degli addii, Luciano Spalletti, neocommissario tecnico della Nazionale al posto del dimissionario Roberto Mancini, Cristiano Giuntoli e Kim Min-Jae, non poteva mancare il colpo di scena, cioè un azzurro dato sul piede di partenza che alla fine potrebbe ritornare sui suoi passi.

Hirving Lozano, in scadenza il prossimo 30 giugno e indisponibile a rinnovare a cifre più basse di quelle del contratto in essere, ha chiesto al Napoli di essere ceduto. Tuttavia, come rivelato da Alessandro Monfrecola, ex intermediario di Lozano e agente Fifa, nel corso del suo intervento a ‘Forza Napoli Sempre‘, in onda su ‘Radio Marte‘, il messicano, dopo aver rifiutato l’offerta del Los Angeles Fc, non è più convinto di voler levare le tende.

In pratica Lozano, come gli aveva fatto balenare l’agenzia che attualmente lo rappresenta per convincerlo a divorziare dalla scuderia di Raiola (diretta dall’avvocatessa Rafaela Pimenta dopo il decesso dell’ex re del mercato), si aspettava offerte dai top club europei che, però, non sono arrivate.

Ragion per cui il messicano, come detto, potrebbe riconsiderare la decisione di andare via valutando la possibilità di spalmare l’ingaggio su più anni invece di iniziare un braccio di ferro dal quale uscirebbe sconfitto. Ecco perché come dichiarato da Monfrecola “alla fine inizierà a contrattare con De Laurentiis accettando di spalmare l’ingaggio su più anni”.

Insomma, Lozano, per così dire, si è fatto abbindolare dai suoi nuovi agenti e Monfrecola è sulla stessa lunghezza d’onda di De Laurentiis “quando dice che un procuratore, pur di accaparrarsi un giocatore, gli promette mari e monti ma, spesso e volentieri, alla fine non ci sono né i mari né i monti”.