Spalletti lo voleva al Napoli: ora lo schiererà titolare in nazionale

Luciano Spalletti in Nazionale porterà alcune novità, quasi come una sorta di anticipazione su ciò che poteva essere il nuovo Napoli.

Il tecnico ha lasciato la panchina azzurra dopo la vittoria dello scudetto, ma in caso di permanenza avrebbe richiesto alcuni talenti italiani che ora troverà e lancerà direttamente in Nazionale.

La missione di Luciano Spalletti sarà abbastanza delicata, prendere in questo momento la panchina della Nazionale è un rischio ben ponderato. Diventare così nuovo commissario tecnico dell’Italia è una sfida affascinante, che non fa comunque paura a un tecnico navigato come Spalletti.

Abituato alla tempesta ma anche a ciò che sembrava impossibile, quanto dimostrato col Napoli è la prova delle capacità del mister, di saper valorizzare un gruppo in crescita e portarlo al massimo livello. Ciò che si augurano anche i tifosi della Nazionale, che ha bisogno di certezze soprattutto per il prossimo futuro.

Nazionale, Spalletti chiama un suo pupillo

Le scelte del commissario tecnico avranno anche… una spruzzata di Napoli. Sia per quanti ha già allenato come Di Lorenzo, Meret e Raspadori che per quanti avrebbe voluto vedere indossare la maglia dei neo campioni di Italia. Un obiettivo inseguito a lungo dalla dirigenza campana lo convocherà con piacere e, soprattutto, lo lancerà definitivamente da titolare, puntando così su un restyling competo degli azzurri. Spalletti lancerà Scalvini titolare, non sembrano esserci dubbi sulle intenzioni del commissario tecnico.

il difensore dell’Atalanta rimarrà ancora in nerazzurro, ma avrà nuove responsabilità in azzurro. Che si giochi con la difesa a quattro o a tre, sarà lanciato da Spalletti in maniera definitiva, cercando così il salto di qualità e la maturità giusta fuori dai confini del campionato. Il centrale bergamasco sarà così uno dei futuri punti di forza, insieme a Bastoni sarà una delle colonne della Nazionale del futuro, il compito di Spalletti sarà di metterli nelle migliori condizioni per poter brillare.

Di certo, la qualificazione agli europei potrebbe facilitare il compito del neo commissario tecnico, che avrebbe così un quartetto difensivo molto interessante da proporre. In porta sarebbe confermatissimo Donnarumma, sulle fasce oltre Di Lorenzo sempre più spazio per Dimarco (che dovrà migliorare nettamente nei compiti difensivi da terzino), in mezzo alla retroguardia Bastoni e Scalvini. Quest’ultimo vale già tanto e potrebbe vedere aumentare la sua quotazione: se Spalletti non lo ha avuto quando costava 40 milioni, chissà se lo avrà Garcia con l’aumento del prezzo del cartellino.