Calciomercato, addio Osimhen entro agosto: il suo annuncio spaventa i tifosi

Victor Osimhen ha realizzato la prima doppietta della nuova stagione. Ecco la verità sul suo trasferimento in Arabia Saudita, c’è l’annuncio

Ha iniziato la nuova stagione proprio come l’aveva finita, ossia facendo gol a grappoli. Ancora una doppietta da sogno per Victor Osimhen che è diventato davvero uno dei migliori attaccanti del mondo. Lo stesso attaccante nigeriano ha fatto un annuncio decisivo sul suo futuro in Arabia Saudita.

Ancora una doppietta da urlo con la maglia del Napoli. Prima il gol del Frosinone con Harroui su calcio di rigore, poi gli azzurri hanno ribaltato lo svantaggio grazie ad Osimhen in uno stato di forma strepitoso. L’attaccante nigeriano ha iniziato la nuova stagione splendendo ancora una volta di luce propria per consacrarsi sempre di più come uno dei migliori centravanti del mondo. Negli ultimi mesi si è parlato a lungo di un suo trasferimento in Arabia Saudita: pochi minuti fa è arrivato l’annuncio dello stesso Osimhen.

Calciomercato, il futuro di Osimhen: la verità del nigeriano

I tifosi partenopei sono letteralmente innamorati di lui. Arrivato come un profilo semi-sconosciuto in Italia, si è fatto largo a distanza di anni mettendo in mostra tutte le sue qualità. La sua potenza mista ad accelerazione mette in costante apprensione le retroguardie avversarie: ora Osimhen ha svelato il suo futuro.

Ai microfoni di Dazn lo stesso attaccante del Napoli si è soffermato sul suo possibile passaggio in Arabia Saudita: “Soltanto rumors e speculazioni”. Successivamente ha svelato finalmente che sta parlando con il presidente De Laurentiis per negoziare il rinnovo. Ha professato ancora un amore infinito per i colori azzurri, ma si è lasciato andare con una frase in codice: “Vedremo quello che accadrà alla fine del mercato”.

Osimhen cercherà di rinnovare il prima possibile con il Napoli inserendo anche una clausola molto alta all’interno del suo contratto. Il nigeriano vuole continuare la sua avventura con i colori azzurri per bissare lo Scudetto: un motivo in più per blindarlo con il presidente De Laurentiis sempre più protagonista di estenuanti trattative.

Un momento decisivo per annunciare il rinnovo dell’attaccante nigeriano, che è sempre nel mirino delle big d’Europa e ora d’Arabia Saudita. Il Napoli vuole continuare a sognare tenendosi stretto l’attaccante nigeriano, sempre più protagonista in area di rigore avversaria. In tanti si aspettano l’annuncio ufficiale per la gioia di tutte le parti coinvolte.