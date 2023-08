Greta Rossetti straripante: il vestito è minuscolo

Greta Rossetti non ha alcuna intenzione di smettere di stupire i suoi follower si Instagram. La sua opera d’arte sta ricevendo il successo che merita – FOTO

Manco a dirlo che i suoi fan stanno riempiendo il suo post con una miriade di “like” e commenti di approvazione. Il noto personaggio televisivo, anche in questa occasione, ha voluto decisamente “esagerare”. Lo ha fatto nella migliore maniera possibile che tutti i suoi fan stavano aspettando.

Il vestito che indossa è decisamente minuscolo e mette in risalto tutte le sue straordinarie e fantastiche forme. Per non parlare del suo lato ‘A’ sempre più devastante come non mai. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Greta Rossetti, semplicemente da urlo: che spettacolo

Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma anche in questo caso la bellissima Greta ci ha lasciato completamente senza parole. Diventata famosa per essere stata una delle tentatrici della decima edizione del programma ‘Temptation Island‘ (ideato da Maria De Filippi, ma condotto da Filippo Bisceglia), in questi ultimi giorni si sta sentendo molto parlare di lei.

Ovviamente dal punto di vista del mondo del gossip. Tanto è vero che si intensificano, sempre di più, le voci di un possibile avvicinamento tra lei e Mirko Brunetti. Ricordiamo che quest’ultimo, una volta giunto sull’isola, ci era arrivato da fidanzato. Poi qualcosa con Perla Vatiero è decisamente cambiato. Tanto è vero che i due hanno deciso di interrompere la loro relazione. Probabilmente per colpa proprio di Greta?

In merito a questo la tentatrice ci ha tenuto a precisare che sta continuando la conoscenza con il 24enne e che, a quanto pare, non è assolutamente preoccupata del fatto che proprio Mirko possa ritornare con la sua ex. Nel frattempo, però, concentriamoci sul suo post che merita e non poco. Filo di trucco che in queste occasioni non deve mai mancare, vestito che tende ad aprirsi sempre di più e si è pronte per andare a fare serata.

In questo momento si sta godendo questi ultimi giorni di vacanza in quel di Porto Cervo, Costa Smeralda (Sardegna) prima di fare ritorno al mondo del lavoro. Tra uno scatto e l’altro si concede il tempo anche di aggiornare il suo canale ufficiale di Instagram con queste immagini meravigliosi che lasciano tutti senza fiato. Ed il motivo è fin troppo evidente.