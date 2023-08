Blitz a sorpresa e tifosi in estasi: il Napoli non si ferma più

Il Napoli è scatenato sul mercato, e dopo Gabri Veiga prepara un altro colpo: stavolta il rinforzo arriva in attacco. Tifosi entusiasti

Come accadde un anno fa, negli ultimi dieci giorni di agosto il Napoli si scatena sul mercato. Archiviati (e presentati) gli acquisti di Natan e Cajuste, il club del presidente De Laurentiis ha messo a punto il colpo Gabri Veiga. Il centrocampista del Celta Vigo è in arrivo per 36 milioni più bonus, e rappresenta un rinforzo importante, in quanto Zielinski è rimasto.

Per Garcia una preziosa alternativa in più nella mediana. Ma non finisce qui, perché la società partenopea si sta muovendo anche per l’attacco. Appurata la conferma di Victor Osimhen, si guarda al settore destro dell’attacco: in piedi c’è la situazione relativa a Hirving Lozano. Come De Laurentiis ha chiarito nelle scorse settimane, i giocatori in scadenza nel 2024 (lui e Zielinski) devono rinnovare (al ribasso) o andare via. La società non ha intenzione di tenerli in scadenza per perderli a zero a tra un anno. Mentre il polacco si avvia al rinnovo dopo il “no” agli arabi, Lozano è ancora in una fase di stallo. Ha avuto la corte dei Los Angeles FC in MLS, ma non è accaduto nulla. E per giunta il mercato negli Stati Uniti e in Canada nel frattempo si è concluso.

Napoli, affondo per Lindstrom: può arrivare a prescindere da Lozano

Adesso tocca al calciatore prendere posizione: non si parla di rinnovo, con la sensazione che né lui né il club siano interessati a fare un nuovo contratto. A questo punto il messicano dovrebbe trovare squadra entro la fine della sessione estiva, tenendo presente che in alcuni paesi (tra cui la Turchia) il calciomercato chiude più tardi. E si parla anche di una permanenza dell’attaccante fino a gennaio: questo perché Garcia vorrebbe tenerlo, e soprattutto servirebbe un sostituto.

Ma il Napoli su questo fronte si sta già muovendo: già da tempo sono partiti alcuni sondaggi per Jesper Lindstrom, esterno destro (e trequartista) di 23 anni, che gioca nell’Eintracht Francoforte e che ha sfidato il Napoli negli ottavi dell’ultima Champions League. Il calciatore era già stato messo nel mirino dall’ormai ex ds Cristiano Giuntoli, e l’interesse è rimasto invariato. Un apprezzamento talmente forte che potrebbe portare De Laurentiis a prendere Lindstrom subito, a prescindere dalla partenza di Lozano. Anzi, l’arrivo del danese potrebbe “indurre” Lozano a cambiare aria e decidersi ad andare via entro l’estate.