Clamoroso Napoli, nuova offerta dall’Arabia

Il Napoli trema: altra offerta dall’Arabia, De Laurentiis e Garcia costretti a difendersi dall’assalto condotto a suon di milioni

Un esordio convincente e un lavoro da ultimare sul mercato. Sono questi i temi caldi in casa partenopea nella settimana che chiuderà una sessione di trattative delicata per il club.

Gli assalti dei club arabi per i calciatori di Garcia erano inevitabili alla luce delle grandi prove della passata stagione. De Laurentiis ha saputo resistere, ha blindato molti calciatori e lavorato con dovizia di particolari e il giusto tempismo su alcuni rinnovi e sul sostituto di Kim.

L’obiettivo, quindi, in questa fase, è chiudere la trattativa per Gabri Veiga. Un affare delicato, complicato da una clausola altissima che il Napoli ha provato ad abbassare, prima di scontrarsi con alcune difficoltà che stanno frenando un affare dato già per concluso.

Restano quindi da mettere alcuni dettagli al posto giusto, perché il centrocampista è in cima alla lista dei desideri di Garcia ed ha numeri e talento per essere già centrale nel progetto dell’allenatore. Mentre il Napoli prova a chiudere la trattativa più importante di questa sessione di mercato, arriva per una notizia che complica i piani.

Dall’Arabia sarebbe in arrivo una nuova proposta importante e De Laurentiis dovrà tirare nuovamente fuori gli artigli per evitare problemi e cessioni pesanti.

L’offerta è alta: dall’Arabia parte l’assalto al calciatore

De Laurentiis, stando a quanto filtra dagli ambienti partenopei, non avrebbe intenzione di prendere in considerazione offerte per quei calciatori considerati incedibili. Servirebbe una cifra enorme per far saltare il banco, ma dall’Arabia spunta un nuovo interessamento per una pedina di Garcia.

Questa volta a farsi avanti sarebbe l’Al-Shabab, pronto a mettere sul piatto circa 7 milioni per strappare al Napoli Juan Jesus. Garcia, dopo l’arrivo di Natan, sarebbe soddisfatto del reparto, ma la necessità di contare su 4 centrali e i tanti impegni, impongono al club di evitare cessioni. Sarebbe inoltre difficile tornare sul mercato per effettuare un altro innesto in difesa, e la risposta del Napoli sarebbe già pronta.

De Laurentiis e Garcia vorrebbero blindare un calciatore che a 32 anni può garantire esperienza, conosce l’ambiente e non avrebbe intenzione di muoversi. Qualora le cifre in arrivo per Juan Jesus dovessero salire, il Napoli sarebbe tentato e potrebbe riflettere sulla cessione per cercare in extremis un calciatore più giovane.

Strada già tracciata quindi. Il difensore non si muove e Garcia non vorrebbe cedere nessuno in un mercato in cui il Napoli si concentra solo sull’arrivo di Gabri Veiga.