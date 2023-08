Napoli bocciato per lo Scudetto: la Serie A ha un nuovo padrone

Il Napoli è meno sicuro di proteggere lo scudetto, quanto sta accadendo mette in grande allarme i tanti tifosi azzurri.

C’è un’analisi che fa allarmare i supporter del Napoli: i campioni di Italia hanno meno chance di difendere il titolo conquistato due mesi fa mentre un’altra squadra italiana è in pole.

La prima giornata ha dato indicazioni e mostrato un po’ a tutti dove si può migliorare. Il Napoli di Rudi Garcia ha iniziato il suo rodaggio da Frosinone, contro un avversario giovane e che non sembra pronto per affrontare le intemperie della Serie A.

Tanta buona volontà per i ciociari non è bastata contro la classe senza dubbio maggiore del Napoli, che ora però dovrà risolvere un problema. Ci sono chance di perdere lo scudetto, una situazione che mette in allarme i tifosi campani e, allo stesso tempo, rivaluta quelli di un’altra big.

Napoli lascia il trono, cosa accadrà

Dopo la prima giornata sono apparse così delle variazioni importanti, a riportare in una maniera ben diversa i pronostici e le attese. In particolare, quanto pubblicato da Agimeg fa riflettere i tifosi campani, c’è un dato che è cambiato a sorpresa proprio dopo la prima giornata, restituendo un po’ di brio al campionato. In particolare, l’Inter è candidata alla vittoria, proprio a discapito del Napoli: un dato emerso proprio nella pubblicazione delle quote.

La candidata per lo scudetto è la squadra di Simone Inzaghi secondo le quote che si sono abbassate già dopo la prima giornata di campionato, quasi a sorpresa. Puntare sui nerazzurri diventa così più ‘sicuro’ e con meno azzardo per gli scommettitori: lo scudetto nerazzurro è a 3.00, ovvero si triplica la posta in gioco.

Ciò che sorprende ancora di più è che il Napoli non insegue da sola, c’è la Juventus che ha la stessa quota degli azzurri. Napoli e Juventus a 4.00, un dato quest’ultimo ancora più curioso.

Sono quote rimescolate che lasciano un po’ basiti i tifosi. Tra Inter e Napoli non si è vista una grande differenza di contenuti nel primo turno tali da poter giustificare un abbassamento della quota. È ancora più curioso quanto avvenuto in seguito, eguagliare Juventus e Napoli ha un po’ il sapore della beffa.

Soprattutto considerando come la Juve è in costruzione, mentre i campani hanno vinto un titolo e sanno come vincere le gare anche d’inerzia. La mancanza delle coppe europee però è un fattore da non sottovalutare per il futuro, questo inciderà sulla squadra di Allegri lungo in cammino.