Gelo totale al Napoli: la richiesta shock lascia di sasso

Una richiesta che gela letteralmente la società azzurra: nel frattempo arrivano gli ultimi aggiornamenti della vicenda

La squadra di Rudi Garcia dimentica già la vittoria all’esordio in campionato contro il neopromosso Frosinone. I partenopei hanno subito ripreso gli allenamenti in vista della seconda partita di campionato, quando allo stadio ‘Diego Armando Maradona‘ arriverà il Monza di Raffaele Palladino (reduce dalla sconfitta contro l’Inter).

Nel frattempo, però, arriva la notizia che gela completamente l’ambiente. Non solo la società azzurra che, nel frattempo, non molla la presa ed insisterà fino all’ultimo per fare cambiare idea al calciatore stesso. A breve ci sarà un importante incontro ed il presidente Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato.

Napoli, le richieste di Kvara fanno paura: le ultime

Nella prima giornata di campionato è rimasto a casa, a scopo precauzionale come ha riportato proprio Rudi Garcia alla vigilia del match contro i ciociari. Solo un fastidio muscolare per Khvicha Kvaratskhelia che, a meno di clamorosi colpi di scena, potrebbe effettuare il suo esordio stagionale domenica sera. Non è affatto un mistero che il georgiano sia considerato il nuovo idolo del ‘Maradona’.

Le sue giocate, prestazioni, gol e assist hanno incantato tutti i sostenitori partenopei. Allo stesso tempo anche le squadre straniere che lo hanno fortemente puntato. Ovviamente l’obiettivo del Napoli è quello di trattenerlo per molti anni ancora.

Ed è per questo motivo che, nei prossimi giorni, ci sarà un incontro con gli agenti dell’attaccante. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Mattino“, però, pare che le richieste dell’atleta siano alte e allo stesso tempo importanti.

Da precisare che il calciatore è seguitissimo dal Newcastle che, all’inizio del mese di luglio, ha provato ad avviare una trattativa. La stessa che è stata interrotta ancor prima di nascere. Allo stesso tempo, però, c’è da registrare anche l’interesse del Real Madrid. Non è affatto un mistero che per l’atleta arrivare a giocare con i ‘Blancos’ sia un sogno. L’obiettivo della dirigenza è quella di prolungargli il contratto con relativo aumento dell’ingaggio.

Questa è la priorità di De Laurentiis. Allo stesso tempo, però, il quotidiano fa sapere che il georgiano vorrebbe almeno sei milioni di euro a stagione. Una cifra che ha spaventato (e non poco) il numero uno azzurro. Senza dimenticare i bonus ed anche gli sponsor che sono pronti a fare a cazzotti pur di averlo come testimonial. Il club azzurro spinge per trovare un accordo a 3 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo bassa dall’entourage dell’atleta.