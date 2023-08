Nuovo assalto all’ex Juve: il Napoli prepara il colpo

Aurelio De Laurentiis può davvero fare impazzire i tifosi del Napoli: resta calda la pista che porta all’ex bianconero

Il Napoli ha ripreso da dove aveva lasciato. Dopo la trionfale cavalcata che ha caratterizzato la scorsa stagione ed è coincisa con la vittoria del terzo Scudetto, la squadra partenopea ha ricominciato col piglio giusto.

Un 1-3, in rimonta, rifilato in scioltezza al neo promosso Frosinone. Sempre nel segno di Victor Osimhen, trascinatore della miracolosa corsa tricolore con 26 centri e già a segno con la doppietta ai ciociari. Il campo parla chiaro anche se, lontano dal rettangolo verde, alcune vicende assolutamente prioritarie hanno registrato una svolta che in pochi si sarebbero aspettati.

Via Cristiano Giuntoli, regista nell’ombra del miracolo azzurro finito ai rivali della Juventus. E in panchina Luciano Spalletti ha fatto le valigie, lasciando campo libero al ritorno italiano di Rudi Garcia, uno che ha sempre saputo dispensare bel gioco nelle sue squadre.

Adesso, però, il tema caldo continua a rimanere il calciomercato estivo. Una sessione che ha regalato cambiamenti ma anche preziosissime conferme. Quella di Victor Osimhen, su tutti, nonostante i presunti corteggiamenti da diversi top club europei oltre che dall’Arabia Saudita. È rimasto anche Kvaratskhelia che, dopo aver saltato la prima giornata, è pronto a riprendersi l’attacco azzurro al fianco del nigeriano.

Mauro Meluso, neo direttore sportivo scelto dal patron De Laurentiis, dovrà quindi provare a firmare gli ultimissimi movimenti da qui al prossimo 1 settembre. Cajuste e probabilmente Gabri Veiga a centrocampo, il roccioso Natan in sostituzione di Kim al centro della difesa, con Elia Caprile prospetto di grande talento a farsi le ossa alle spalle di Meret.

Addio e colpaccio: l’ex bianconero per Garcia

Ma tra qualche giorno la dirigenza campione d’Italia potrebbe mettere a segno un affondo inatteso in attacco che, certamente, farebbe felici i tifosi del Napoli. A tal riguardo, una posizione da monitorare rimane quella di Hirving Lozano. Il messicano, in scadenza nel giugno 2024, rimane un punto interrogativo.

Si è parlato di Premier League oltre che di Arabia Saudita: al momento, però, nulla di concreto. E se il Napoli dovesse riuscire a chiudere la cessione dell’ex PSV, l’erede sarebbe già stato scelto da De Laurentiis. Si tratta di Riccardo Orsolini, fantasista dal talento cristallino che ormai da qualche anno sta facendo grandi cose con la maglia del Bologna.

Il suo ingresso in campo contro il Milan, a gara in corso, ha messo in crisi la difesa di Pioli. Ed il Napoli lo riterrebbe il profilo ideale da piazzare sulla corsia destra d’attacco. 26 anni, anche lui in scadenza tra meno di dodici mesi, potrebbe essere la sorpresa last minute architettata dal club partenopeo. Dipenderà, però, tutto da Lozano.