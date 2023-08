Visione mozzafiato: un filo copre Alessia Marcuzzi

By

Alessia Marcuzzi si prende la scena di peso, le ultime foto della conduttrice tv lasciano a bocca aperta i tanti fan

La conduttrice tv è una delle protagoniste estive, il suo fisico non lascia dubbi sulla grande forma di una delle vip che più lasciano il segno sui teleschermi e ora anche sui social.

A cinquant’anni dà lezioni alle sue colleghe ventenni, mostrandosi sempre al massimo della forma e riuscendo ad attrarre sempre più pubblico. Alessia Marcuzzi è una delle regine della televisione italiana, ha saputo rilanciarsi in Rai dopo aver lasciato Mediaset e la scelta, che poteva sembrare un azzardo, si è rivelata felice.

La conduttrice ha così trovato un nuovo pubblico, mentre quello affezionato rimane sempre basito dalle foto postate dalla Marcuzzi. Un concentrato di sensualità che resiste ormai da tanti anni.

Marcuzzi, un fisico da urlo

Il pubblico maschile ricorda il calendario di Alessia Marcuzzi negli anni Duemila, un concentrato sexy che fece perdere la testa a milioni di italiani. Record di vendite e lancio definitivo della Marcuzzi come icona hot in Italia, e da allora il pubblico l’ha sempre seguita con un particolare affetto.

Tante le avventure professionali, cimentandosi un po’ anche da attrice, ma soprattutto è alla conduzione che ha saputo trarre il meglio di sé. Andata ora in pausa dagli impegni televisivi, c’è una musica ben diversa: Alessia Marcuzzi in costume manda in panico i suoi fan.

È uno scatto che dimostra tutta la sensualità della conduttrice, il fisico è quello di una donna che ha cancellato il tempo per rimanere una delle più sexy nella televisione italiana. Un effetto entusiasmante per i fan, nelle ultime foto caricate è senza dubbio questa a dare il maggiore brio ai follower che hanno riempito la bacheca di complimenti. Il pubblico maschile apprezza e la aiuta a raggiungere numeri senza dubbio importanti, è arrivata a ben 5,5 milioni di fan.

L’esercito pro Marcuzzi sta diventando molto corposo, lo scatto in Turchia ha l’effetto di moltiplicare i fan. Non è solamente la parte maschile a seguirla attentamente, c’è anche un nutrito numero di donne che guardano il suo profilo, la Marcuzzi fa sempre tendenza e ha spesso dato consigli di moda, nonché fornito indicazioni su come risolvere problemi pratici.

A dimostrazione di una presa piena sul pubblico, che la ammira sempre più dimenticando l’età: i cinquant’anni sono un dettaglio quando si ha sempre la voglia di mettersi in gioco.