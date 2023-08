Pronto a svuotare l’armadietto: saluta Napoli

Il Napoli sta per mettere nero su bianco un nuovo addio: il gioiello è destinato a salutare la squadra di Garcia

La conquista del tricolore, solo qualche settimana fa, è già alle spalle. Perchè la fame del Napoli è rimasta la stessa di sempre, nonostante la rincorsa Scudetto abbia regalato la più grande soddisfazione degli ultimi 33 anni al club di De Laurentiis.

Un’estate all’insegna delle conferme, sì, ma non solo. Perchè in quel di Castel Volturno sono stati essenzialmente due i cambiamenti tutt’altro che trascurabili. In primis quello del direttore sportivo, visto il ‘tradimento’ di Cristiano Giuntoli finito per approdare dietro le quinte alla Juventus.

Ma soprattutto la partenza del grande condottiero Luciano Spalletti, colui il quale ha guidato in maniera brillante – e per alcuni inaspettata – un gruppo giovane e di talento ad una stagione esaltante. Via il 64enne di Certaldo, dentro Rudi Garcia che ha già conquistato la piazza azzurra.

La vittoria sul Frosinone, in rimonta, ha dato il via libera ai primi tre punti per i campioni d’Italia. Un primissimo passo verso qualcosa di grande, in attesa di esordire anche in Champions League.

Ma adesso l’attenzione rimane tutta rivolta al calciomercato, ai cambiamenti che nei prossimi giorni potrebbero coinvolgere il gruppo partenopeo. In uscita l’unico addio di un certo peso è stato quello del coreano Kim, finito al Bayern Monaco e rimpiazzato con la scommessa Natan.

A centrocampo Jens Cajuste ha già mostrato delle doti interessanti che nel corso dell’annata potrebbero rivelarsi assai utili all’allenatore francese. Con Caprile pronto a svolgere il ruolo di vice Meret, adesso sono attese le ultime operazioni prima del 1 settembre.

Colpo e nuovo addio: cessione imminente

Un affare praticamente fatto riguarda ancora il centrocampo, nonostante la permanenza in azzurro di Piotr Zielinski. Si tratta di Gabri Veiga, gioiello spagnolo di 21 anni che lascerà il Celta Vigo per conquistare il calcio italiano con la maglia dei campioni d’Italia. E questa scelta, in entrata, potrebbe portare ad un’inevitabile ed imminente cessione.

Si tratta di Gianluca Gaetano, ormai ben propenso a lasciare la squadra di Rudi Garcia entro la prossima settimana. Il 23enne di Cimitile sembrerebbe infatti destinato a salutare, a titolo temporaneo, il club di Aurelio De Laurentiis. Perchè Gaetano vuole giocare con maggiore continuità nella stagione da poco cominciata.

Ecco perchè l’aumentare della concorrenza già folta nella mediana del Napoli sta per portare il gioiello cresciuto nelle giovanili azzurre a lasciare i campani. Si parla, tra le diverse opzioni sul tavolo, anche dell’Empoli: club nel quale i partenopei monitorano da tempo Tommaso Baldanzi.