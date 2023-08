Delude e bocciatura: in panchina contro il Sassuolo

Mentre la questione Gabri Veiga continua a essere un’incognita, il Napoli pensa già alla sfida col Sassuolo

I tifosi azzurri in queste ore sono in attesa di capire meglio quanto sta accadendo in quel di Vigo tra il Celta e il Napoli che continuano a trattare l’affare Gabri Veiga.

Un affare che sembrava fatto, lo è in effetti, il giocatore ha già trovato da tempo un accordo con il club di De Laurentiis, ma nelle ultime ore decisive per la fumata bianca la società spagnola ha fatto un passo indietro impedendo alla trattativa di essere ufficializzata. In pratica non avrebbe accettato una presa di posizione del patron azzurro il quale avrebbe modificato senza preavviso la percentuale di rivendita del cartellino di Veiga più eventuali bonus.

La mossa del patron azzurro non sarebbe piaciuta al Celta Vigo, che tra l’altro ha fretta di intascare i milioni di Veiga per ultimare il proprio mercato. Tuttavia, si attendono le prossime ore per capire se si chiuderà o meno questa telenovela.

Intanto si pensa al campo, alla prossima sfida di domenica contro il Sassuolo. Garcia avrebbe in mente già delle modifiche rispetto alla prima di Frosinone vinta nettamente per 3 a 1.

Napoli: Cajuste in panchina, Anguissa titolare

Le attenzioni della guida tecnica, mentre impazza il caso Veiga, sono tutte per la prima in casa contro il Sassuolo. Ci sarà da capire quanti e quali cambi di formazione attuerà Rudi Garcia contro una squadra notoriamente votata all’attacco come quella neroverde e che vorrà riscattarsi dopo la prima sconfitta stagionale con l’Atalanta.

Attenzioni tutte su difesa e centrocampo poiché in avanti non dovrebbero esserci dubbi: oltre a Politano e Osimhen, dovrebbe fare il suo debutto stagionale Kvaratskhelia, non convocato alla prima dello ‘Stirpe’. In difesa se Rrahmani, Di Lorenzo e Olivera verranno confermati, non si può dire lo stesso di Juan Jesus che potrebbe essere sostituito da Ostigard.

Ma è a centrocampo che ci sarà la modifica più vistosa: Jens Cajuste lascerà spazio ad Anguissa che ormai ha recuperato dall’infortunio. Per lo svedese si tratta solo apparentemente di una bocciatura, semplicemente Garcia vuole dare spazio all”usato sicuro’ per permettere all’ex Reims di integrarsi ancora meglio. Potrebbe entrare a gara in corso proprio al posto del camerunense. Qualcosa di positivo lo ha mostrato a Frosinone, necessita soltanto di tempo per capire i meccanismi del centrocampo.