Napoli: colpo a sorpresa per il centrocampo, beffata la Juve

La trattativa saltata con Veiga porterà il Napoli ad intervenire sul calciomercato per un centrocampista. E la Juventus potrebbe essere beccata.

Il mercato del Napoli con l’arrivo di Veiga poteva considerarsi ormai chiuso, ma il paso indietro dello spagnolo costringerà i partenopei a ritornare in questa sessione estiva a sondare i centrocampisti.

L’ultima idea per il centrocampo è assolutamente a sorpresa e non ci resta che aspettare i prossimi giorni di calciomercato per avere un quadro più chiaro. Il Napoli potrebbe beffare la Juventus e regalarsi un calciatore importante per cercare di alzare il livello della rosa di Rudi Garcia e poter sognare in grande.

Calciomercato: nome nuovo per il centrocampo, i dettagli

Il Napoli di Rudi Garcia ha sicuramente bisogno di giocatori importanti per cercare di alzare il livello della rosa. Inutile dire che la partita con il Frosinone ha sicuramente confermato una squadra pronta, ma qualcosa da migliorare c’è in alcuni ruoli e uno di questi è sicuramente il centrocampo. Ad oggi l’obiettivo numero uno era sicuramente quello di Veiga, ma il calciatore ha fatto un passo indietro ed ora le carte sono nuovamente rimescolate considerando che tutto può succedere.

Secondo quanto riferito da SpazioNapoli, uno dei calciatori che sono finiti nel mirino degli azzurri in questo calciomercato è Diarra dello Strasburgo. Stiamo parlando di un centrocampista giovane e in grado di poter alzare il livello della squadra di Rudi Garcia. Il tecnico lo conosce molto bene e siamo certi che è pronto a dare il via libera a questa operazione.

Naturalmente per averlo bisogna spendere una cifra intorno ai 15 milioni. Una valutazione accessibile considerando anche quanto speso in passato e la Juventus questo punto passa in secondo piano. Naturalmente può succedere di tutto e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro della situazione.

Mercato: il Napoli pensa a Diarra

Il Napoli valuta il profilo di Diarra in questo calciomercato per rinforzare il centrocampo. Si tratta di un calciatore giovane e in grado di garantire un futuro importante anche allo stesso club partenopeo.

Non ci resta a questo punto che aspettare i prossimi giorni per capire se alla fine questo matrimonio si farà oppure assisteremo ad un passo indietro considerando anche che sono altri gli obiettivi dei partenopei.