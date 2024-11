Mercato Napoli, svolta per il nuovo bomber: lo scambio è la chiave

Mercato Napoli, arriva la svolta per il nuovo colpo che arriva direttamente dalla Premier League e che può rappresentare una nuova soluzione per il reparto avanzato di Antonio Conte. In tal senso, lo scambio può sbloccare questa operazione e far felici tutte le parti in causa. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri stanno cercando senza soluzione di continuità gli strumenti giusti per continuare a sognare. Sicuramente in campo, con Antonio Conte che vuole difendere con le unghie e con i denti il primo posto, dal momento che le pretendenti ed i prossimi match fanno davvero paura. Ma anche a livello societario, in vista del calciomercato.

La rosa, infatti, necessita di innesti per essere realmente competitiva con la concorrenza, attrezzata per affrontare il doppio impegno tra campionato e Champions League. In tal senso, arriva la svolta per il nuovo bomber da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie, con lo scambio che rappresenta un punto di svolta.

Mercato Napoli, svolta per il nuovo bomber: colpo di scena

Non c’è un attimo di tregua nel calciomercato, dal momento che le notizie si inseguono senza soluzione di continuità. In tal senso, per il nuovo bomber potenziale in casa Napoli emerge un nome direttamente dalla Premier League che può rappresentare una valida alternativa, per così dire, a Bonny, in cima alla lista di Antonio Conte.

Stando a quanto raccontato da Football Insider, infatti, un vecchio pallino del Napoli, vale a dire Beto, sarà messo sul mercato dall’Everton, dal momento che il suo rendimento in Premier League è stato molto deludente fino a questo momento. E per questo motivo gli azzurri potrebbero seriamente fiondarsi sul brasiliano. Ed attenzione allo scambio.

Napoli, lo scambio può consegnare il nuovo bomber: le ultime

All’Everton, infatti, sta giocando con pochissima continuità e questo lo sta limitando tantissimo. Fino a questo momento, infatti, con i Toffees, Beto ha collezionato 45 partite trovando solo 7 gol. Un bottino molto poco esaltante e ben diverso da quello che aveva all’Udinese.

In tal senso, in casa Everton c’è Jasper Lindstrom che, pur senza brillare fino a questo momento, potrebbe essere una pedina di scambio per abbassare le richieste economiche degli inglesi, che per il bomber hanno speso 25 milioni di euro.