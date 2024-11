Serie A, la Red Bull compra il club: primo colpo dal Napoli

Un colosso come la Red Bull è pronto ad investire in maniera importante in Serie A per acquistare il club in questione. Se ne parla anche negli Stati Uniti d’America ed il primo colpo potrebbe seriamente arrivare dal Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Nei vertici delle società gli avvicendamenti sono praticamente diventati all’ordine del giorno, dal momento che anche il calcio, come ogni settore della nostra economia, è diventato più fluido. In tal senso, sono sempre di meno i presidenti italiani, che vengono fagocitati da un mercato internazionale che diventa difficilmente sostenibile.

Si stanno diffondendo, invece, in maniera sempre più costanti, i colossi economici, che hanno delle disponibilità che le realtà medio grandi nostrane neanche possono lontanamente immaginare. Rientra sicuramente in questo discorso la Red Bull, che ora è pronta ad affondare il colpo per acquistare lo storico club italiano. Ed il primo colpo potrebbe davvero arrivare dal Napoli.

La Red Bull compra il club italiano: le ultime dall’America

Gli imprenditori americani, seppur con risultati raramente soddisfacenti, stanno investendo sempre di più nel calcio ed in particolar modo qui in Italia, dal momento che si tratta di un movimento che viene percepito come in crescita oltreoceano. Nonostante poi i dati vadano in direzione esattamente opposta.

In tal senso, stando a quanto raccontato da diversi media, la Red Bull ha messo gli occhi sul Torino. Nonostante le smentite che sono arrivate da Urbano Cairo, se ne è parlato anche nella nota trasmissione americana “Golazo!” di CBS Sports. Negli USA le notizie in questione generano entusiasmo, dal momento che i granata sono un club estremamente affascinante. Ed occhio al primo colpo dal Napoli.

Serie A, club passa al colosso: primo colpo dal Napoli

Come è noto, infatti, il Torino è alla ricerca di un calciatore che possa non far sentire l’assenza di Duvan Zapata, andato KO e che ne avrà per tutta la stagione. Ed il primo nome della lista è proprio quello di Giovanni Simeone.

Se la Red Bull dovesse affondare presto il colpo per i granata, il primo affare di questa nuova proprietà potrebbe seriamente essere il Cholito, che a Napoli sta trovando poco spazio nonostante la stima di Conte nei suoi confronti.