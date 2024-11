Non solo Lobotka, altra tegola per il Napoli

È tempo di fare riflessioni in casa Napoli in vista dell’Inter. Lobotka in questo momento è in dubbio, ma c’è anche un’altra situazione da verificare

Antonio Conte è pronto a sfogliare la margherita. La partita contro l’Inter rappresenta forse il primo vero esame per il Napoli vista anche la sconfitta interna contro l’Atalanta. Il tecnico leccese si augura di poter avere un cambio di passo importante dai suoi per dare un messaggio molto chiaro al campionato.

Naturalmente ci sono diverse cose da verificare a partire dagli infortunati. La situazione Lobotka continua ad essere avvolta in una sorta di mistero. Il giocatore si è allenato con il gruppo e dovrebbe aver smaltito il problema fisico. Ma, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, la sua presenza non è certa visto che Conte non ha intenzione di prendersi rischi inutili. E c’è anche un altro calciatore che a sorpresa potrebbe non partire per Milano.

Napoli: Lobotka da valutare, altro giocatore a rischio

Le condizioni di Lobotka continuano ad essere da valutare. L’infortunio è ormai un lontano ricordo e si sta lavorando per cercare di averlo a disposizione per la trasferta di Milano. La speranza da parte di Conte è che si possa averlo almeno per la panchina. I dubbi saranno sciolti solamente a ridosso della sfida anche se le prime sensazioni sono positive e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Ma c’è un altro giocatore che rischia di saltare l’Inter per infortunio. Folorunsho non sembra avere smaltito il problema muscolare in modo definitivo e la sua condizione sarà valutata a ridosso della partita. Ad oggi sembra molto complicato ipotizzare un suo recupero per Milano anche se, come per Lobotka, si preferirà aspettare sabato prima di fare scelte definitive. La parola d’ordine resta quella di precauzione e vedremo cosa succederà.

Ad oggi, come spiegato in più di un’occasione, la priorità riguarda la situazione Lobotka. Il recupero è ormai questioni di ore e resta da capire se partirà dalla panchina oppure titolare. La precauzione fa pensare alla prima ipotesi e magari un rientro in campo solo nella ripresa. Ma siamo in una fase assolutamente embrionale e a questo punto non ci resta che aspettare la conferenza stampa di Conte per capire se lo slovacco e Folorunsho saranno della partita o no.