Napoli: rinnovo Kvaratskhelia, c’è un nuovo problema

In casa Napoli tiene banco la questione Kvaratskhelia. Il club spinge per il rinnovo, ma è spuntato un nuovo problema. Ecco i dettagli

Sono giorni decisivi per quanto riguarda Kvaratskhelia. Il Napoli insiste per arrivare in poco tempo al rinnovo, ma la strada si preannuncia in salita e non semplice. La distanza tra giocatore e la società resta e nelle ultime ore è spuntato un nuovo problema che rischia di mettere definitivamente fine ad ogni speranza di prolungamento. A Milano dopo l’Inter potrebbe esserci un nuovo incontro per arrivare ad una svolta anche se non sarà semplice.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, in questo momento c’è una cosa che blocca il rinnovo di Kvaratskhelia e sulla quale non è assolutamente facile trovare un’intesa. Il Napoli comunque non molla e continua ad insistere nella speranza di trovare una apertura da parte del giocatore. Situazione che rischia di condizionare (e non poco) il futuro del club partenopeo.

Napoli: rinnovo Kvaratskhelia, le ultime

La situazione Kvaratskhelia resta ormai da tempo al centro di una discussione tra Napoli e giocatore oltre che naturalmente tra i tifosi. La speranza di Conte è quella di avere la notizia del rinnovo in poco tempo, ma la sensazione è che ci aspetterà un lungo percorso con il rischio di arrivare al termine della stagione senza la firma e, di conseguenza, la necessità di cederlo per ritrovarsi con un nuovo caso Osimhen.

Stando alle ultime indiscrezioni, Kvaratskhelia chiede una clausola rescissoria di 80 milioni di euro per rinnovare. Una cifra che spaventa il Napoli e da parte di ADL non c’è nessuna intenzione ad aprire ad una condizione simile. Si vive quindi una fase di stallo che non fa sicuramente bene ai partenopei. La volontà del club è quella di riuscire a chiudere in modo differente e vedremo se si riuscirà a trovare un compromesso.

Naturalmente i contatti proseguono tra le parti per cercare di riuscire a trovare l’accordo. Il Napoli continua a sperare nel rinnovo, ma fino a questo momento restano le distanze con Kvaratskhelia e la clausola rescissoria in questo momento rappresenta forse la giusta exit strategy per provare ad arrivare alla fumata bianca. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni per capire se si arriverà al tanto atteso di accordo oppure alla fine il georgiano lascerà la maglia azzurra senza il prolungamento del contratto.