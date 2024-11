Napoli, scambio con Osimhen: arriva il difensore

Il Napoli sta trovando la miglior soluzione per il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è pronto a fare le valigie: che scambio con il difensore

La sua storia d’amore con il Napoli non è ancora terminata del tutto. In prestito al Galatasaray, l’attaccante nigeriano ha iniziato alla grande la nuova stagione segnando tanti gol decisivi con la squadra turca. Ora Osimhen è pronto a voltare definitivamente pagina dicendo addio così al presidente De Laurentiis, proiettato alla sua cessione eccellente. Spunta il retroscena con lo scambio da urlo.

Saranno settimane decisive per conoscere la prossima squadra di Victor Osimhen. Ora il nigeriano è concentrato sulla stagione con la maglia del Galatasaray, ma tutto può cambiare a partire da gennaio. Un momento importante anche per il presidente De Laurentiis sempre molto coinvolto nella questione dell’attaccante di proprietà del Napoli. Spunta il nuovo intreccio di mercato: che scambio con Osimhen per accontentare subito Conte, ecco come stanno le cose.

Napoli, scambio a sorpresa: il retroscena sul difensore

Un nuovo retroscena suggestivo per il futuro di Osimhen. Ha fatto gioire a suon di gol i tifosi del Napoli, ma ora è ancora di proprietà del club di De Laurentiis. L’intenzione di ADL è quella di massimizzare economicamente per la cessione dell’attaccante nigeriano: spunta la contropartita tecnica del club.

Come svelato dai media turchi, il Galatasaray è propenso a chiudere il colpo a titolo definitivo per Victor Osimhen. Potrebbe così inserire una contropartita tecnica al Napoli: il profilo interessante è quello del centrale colombiano Davidson Sanchez, valutato circa 18 milioni di euro. La società partenopea vorrebbe chiudere l’affare soltanto per la cifra della sua clausola rescissoria dal valore di 75 milioni di euro a giugno. Nessuna contropartita per ADL, ma Conte ha chiesto a gran voce nuovi rinforzi per la retroguardia del Napoli.

Tutto può cambiare improvvisamente in sede di mercato: il ds Manna continua a monitorare profili interessanti in ottica futura. Osimhen è pronto a continuare la sua avventura con il Galatasaray: il feeling subito è nato con i suoi nuovi tifosi. In due mesi ha collezionato già diverse prestazioni eccellenti condite da gol da urlo: il suo futuro potrà essere ancora in Turchia.

Il Napoli dovrà così prendere la decisione migliore per l’addio del nigeriano. Sanchez resta un profilo interessante al momento, ma difficilmente si chiuderà lo scambio.