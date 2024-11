Napoli, grana Mario Rui: arriva l’annuncio

Mario Rui ha vissuto stagioni entusiasmanti con la maglia del Napoli, ma ora è spuntato fuori un nuovo problema. La decisione di Conte

Saranno settimane decisive per il terzino portoghese che è stato uno degli artefici dello Scudetto vinto dal Napoli sotto la gestione di Luciano Spalletti. Un exploit incredibile per Mario Rui che ha formato per tanti anni la catena sinistra della squadra azzurra con ottimi risultati. Spunta il retroscena decisiva con Antonio Conte: è arrivata la decisione.

In estate il terzino portoghese ha rifiutato numerose offerte restando così fuori dalla lista della Serie A. Ora è tornato ad allenarsi regolarmente anche a Castel Volturno partecipando anche a partitelle in famiglia. Spunta un nuovo retroscena per la sua situazione attuale: soltanto questioni calcistiche per tornare ad essere protagonista a livello internazionale senza intromettersi nella sua vita privata.

Napoli, la decisione di Conte su Mario Rui

Una nuova occasione da urlo per lui dopo aver sofferto davvero tanto in questi mesi. Il terzino di proprietà del Napoli non vede l’ora di tornare in campo: spunta la nuova grana per lui, ci ha sperato fino alla fine. La decisione di Conte è arrivata: svelata tutta la verità.

Il giornalista napoletano, Carlo Alvino, ha svelato ai microfoni di TeleVomero il futuro di Mario Rui. Il terzino portoghese ha sofferto l’esclusione dalla lista della Serie A: in estate ha rifiutato numerose offerte in giro per il mondo rompendo anche i suoi rapporti con lo storico agente Mario Giuffredi. Sarà addio totale con il Napoli anche se è tornato ad allenarsi con Conte: è fuori dal progetto dell’allenatore azzurro e così a gennaio il club di De Laurentiis troverà la miglior decisione possibile.

Saranno settimane decisive per trovare così la sua prossima squadra: il Napoli non lo riporterà nella lista della Serie A per la seconda parte di stagione. Il terzino portoghese già si sta guardando intorno per tornare a giocare con continuità: Mario Rui si allena insieme agli azzurri per non perdere la condizione fisica in attesa di una nuova chiamata.

Carlo Alvino è da sempre molto vicino alle dinamiche della squadra azzurra: ora si aspetterà la sessione invernale di calciomercato per chiudere così nuovi colpi in entrata per poi dire addio definitivamente anche a Mario Rui. Un nuovo annuncio che lo vedrà così lontano per sempre dalla squadra azzurra.