Calciomercato, Natan di nuovo in Serie A: l’annuncio dalla Spagna

Natan è pronto a tornare subito in Italia. Spunta l’intreccio decisivo con l’annuncio dalla Spagna: il nuovo retroscena per sognare in grande

Il difensore brasiliano è volato in Spagna per essere subito protagonista, ma ora non vede l’ora di tornare di tornare anche in Italia. Un nuovo annuncio dalla stampa spagnola per conoscere così il suo futuro: ecco tutta la verità dopo l’esperienza formativa con la maglia del Real Betis.

Arrivato dal Brasile per vestire la maglia azzurra, l’avventura di Natan in Serie A è durata soltanto per una stagione. Poi subito è arrivato il trasferimento in Spagna con il Real Betis dove si sta mettendo in mostra con prestazioni importanti. Secondo la stampa spagnola potrebbe arrivare subito il suo ritorno in Italia: spunta tutta la verità per il suo futuro. Tutto può cambiare incredibilmente nel mondo del calcio: l’intreccio da urlo con il presidente De Laurentiis.

Napoli, l’annuncio su Natan: arriva subito

Ha vissuto una stagione turbolente con tre cambi di allenatori, ma Conte gli ha preferito altri profili più pronti per l’immediato. Spunta il retroscena per il futuro: la verità sul difensore brasiliano che si sta facendo strada con la maglia del Real Betis.

Come svelato dal portale spagnolo estadiodeportivo.com, il club spagnolo dovrebbe sborsare 9 milioni per acquistare il difensore brasiliano dopo il prestito dal Napoli. Il difensore brasiliano ha un contratto fino al 2028 con il Napoli: ora Conte potrebbe pensare a lui per puntellare la retroguardia azzurra dopo un anno di esperienza in Liga.

Servono alternative importanti a Buongiorno e Rrahmani che continuano a giocare senza un turno di riposo: per l’allenatore azzurro sono insostituibili. Spunta così il retroscena interessante dalla stampa spagnola: il presidente De Laurentiis potrebbe riportarlo così subito a casa per rinforzare la retroguardia di Conte.

L’allenatore del Napoli è concentrato sul presente per riuscire subito a tornare in Champions League. Il ritorno di Natan resta sempre un argomento molto attuale per il club partenopeo: il difensore brasiliano è costantamente monitorato dagli osservatori del ds Manna. Nulla è dato per scontato in casa Napoli per riportarlo subito a casa: in estate il brasiliano non è apparso pronto per Conte dopo la sua prima stagione in Serie A e così è arrivata il suo addio temporaneo.

Ora si sta adattando al calcio europeo cercando di conquistare il posto nella rosa del Napoli del futuro. Classe 2001, Natan non vede l’ora di continuare il suo percorso formativo in Spagna per poi essere protagonista nuovamente in Serie A.