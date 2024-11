Napoli, colpo in difesa: intreccio con l’Atletico

Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Spunta il retroscena da urlo con l’Atletico Madrid: la verità sul colpo

Un momento decisivo per programmare già la prossima stagione. Il Napoli è sempre molto attivo in sede di calciomercato per nuovi innesti di qualità assoluta: spunta la verità con l’intreccio decisivo con l’Atletico Madrid.

La dirigenza partenopea continua a puntare in alto per chiudere subito affari sensazionali in vista del futuro. Spunta il retroscena interessante con l’Atletico Madrid che ha guardato sempre alla Serie A: un colpo a sorpresa in difesa con l’intervento immediato di Simeone. Il Napoli è sempre molto interessato a giocatori giovani pronti per il definitivo salto di qualità: saranno settimane intense per programmare la seconda parte di stagione con l’occhio sempre proiettato al futuro.

Napoli, spunta l’annuncio decisivo: Simeone beffa ADL

Tutto può cambiare improvvisamente nel mondo del calcio con rinforzi funzionali all’idea di calcio di Antonio Conte. L’allenatore azzurro ha chiesto a gran voce nuovi acquisti soprattutto nel reparto arretrato: ecco la verità a sorpresa con l’Atletico Madrid.

Come svelato da portale spagnolo, fichajes.net, Isak Hien sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrid come priorità assoluta per rinforzare la difesa di Simeone. In Serie A il centrale svedese si sta mettendo in mostra con prestazioni eccellenti fermando anche attaccanti in Champions League. Solido in marcatura, sta riuscendo ad essere più attivo anche in fase di costruzione. La sua valutazione al momento si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma è destinata a salire in ottica futura.

Hien piace anche al Napoli e alle big della Serie A: il difensore dell’Atalanta ha attirato l’attenzione dei maggiori club europei dopo l’exploit con Gasperini. Anche contro gli azzurri lo svedese è riuscito a fermare Lukaku: un marcatore pure in grado di essere pericoloso anche sulle palle inattive a favore. Classe 1999, Hien ha una struttura importante in grado di fargli fare la differenza in marcatura: è devastante nel duello individuale.

Ora Simeone cercherà di beffare il presidente De Laurentiis per un nuovo colpo in difesa. Lo svedese piace così a Simeone per il suo modo di giocare: ormai ci siamo per il duello a distanza tra le big d’Europa. L’obiettivo di Conte è quello di ritornare subito in Champions League per poi puntellare la rosa con innesti di livello internazionale. Occhio all’allenatore argentino che ha intenzione di beffare ADL.