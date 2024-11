Napoli, Conte cambia ancora modulo: nuovo ruolo per Kvara

In casa Napoli Antonio Conte non smette di lavorare e di cercare l’abito perfetto per la sua squadra. In tal senso, dopo il passaggio dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1, il tecnico leccese sta lavorando ad un nuovo modulo che prevede una differente posizione per Kvaratskhelia. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Rispetto al passato, il tecnico leccese sta dimostrando in questa sua prima fase dell’avventura a Napoli una flessibilità tattica che sta sorprendendo tutti. Non sta dando, in tal senso, particolari punti di riferimento, almeno dal punto di vista tattico, e questo sta dando comunque i suoi frutti, con la squadra al comando in Serie A.

Già una volta, infatti, Conte ha cambiato pelle al suo Napoli, passando dal 3-4-2-1 di inizio anno al 4-2-3-1, con l’arrivo di McTominay ed il sacrificio di Matteo Politano che sono stati decisivi da questo punto di vista. Adesso, a quanto pare, sta per apportare un ulteriore cambiamento, nella ricerca costante della perfezione che ha sempre caratterizzato la sua carriera.

Nuovo modulo Napoli: altro cambiamento in corso

Contro l’Inter si tratta di una gara da non sbagliare per il Napoli, che deve mandare un segnale forte dopo la sconfitta patita in maniera molto pesante contro l’Atalanta. In tal senso, Antonio Conte sta pensando ad una sorpresa di formazione che spiazza tutti e che può essere un importante colpo di scena. Almeno dal punto di vista tattico.

Secondo quanto raccontato da TuttoSport, infatti, in casa Napoli il tecnico ex Chelsea e Juventus sta riflettendo sulla possibilità di passare al 3-5-2, sistemandosi a specchio contro l’Inter. Si tratta di una soluzione a cui Conte sta pensando per cercare di arginare le pericolose discese degli esterni nerazzurri, che da sempre sono un’arma letale.

Conte cambia modulo, nuova posizione per Kvara

Se dovesse essere confermato questo sistema di gioco, sarebbe sicuramente accentrata ed avvicinata a quella di Romelu Lukaku la posizione di Khvicha Kvaratskhelia, che agirebbe più vicino alla porta, provando a sfruttare le sponde del belga. Ma non sarebbe l’unica novità.

L’atteggiamento più accorto sarebbe possibile solo inserendo Mazzocchi al posto di Politano, che avrebbe così la possibilità di tirare il fiato dopo una prima parte di stagione in cui ha fatto praticamente il bello ed il cattivo tempo, come si suol dire in questi casi.