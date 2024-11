Napoli-Hummels: svolta improvvisa, c’è l’annuncio

Il Napoli è alla ricerca di un difensore e il nome nuovo è quello di Hummels. Il tedesco quasi certamente a gennaio lascerà la Roma

Mats Hummels al Napoli durante il calciomercato invernale? Una suggestione che ben presto potrebbe diventare altro. Come ormai è noto, la Roma non ha intenzione di puntare sul tedesco e l’ipotesi di una cessione a gennaio non è assolutamente da escludere. Naturalmente molto dipenderà anche dal prossimo allenatore. Se la guida tecnica deciderà di schierare l’ex Borussia, allora le cose potrebbero complicarsi per i partenopei.

Il Napoli comunque resta alla finestra e valuta la possibilità di andare a prendere Hummels durante il calciomercato invernale. Una ipotesi da continuare a seguire con attenzione soprattutto nelle prossime settimane. E su questo trasferimento nelle ultime ore è arrivato un annuncio molto importante. Conte si aspetta un rinforzo di livello in difesa e non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro chiaro.

Calciomercato Napoli: ipotesi Hummels, le ultime

La situazione Hummels viene seguita da molte squadre. Si è parlato della possibilità di un inserimento della Juventus, ma i bianconeri potrebbero decidere di andare su un profilo differente anche in ottica futura. A questo punto non è da escludere che il Napoli possa fare un tentativo considerate le difficoltà nel reparto difensivo e la necessità di prendere un giocatore di esperienza e in grado di dare sicurezza ai compagni.

E il profilo Hummels piace molto anche ai tifosi in vista del calciomercato invernale. Sono molti gli azzurri che sui social hanno chiesto alla società un sacrificio per portare il tedesco a Napoli a gennaio. Una ipotesi da non sottovalutare considerato che Conte in quel ruolo vuole un giocatore esperto e pronto. Da capire se la sua condizione fisica può reggere i ritmi del tecnico leccese, ma resta un nome presente nella lista di Manna.

Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni in casa Roma. Se non ci saranno dei cambiamenti drastici, Hummels lascerà la Capitale e il Napoli potrebbe fare comunque un tentativo per valutare con attenzione la fattibilità di questa operazione. Di certo Conte si attende un calciatore di livello in quel ruolo e il tedesco ad oggi è uno dei profili destinati comunque ad aiutare i partenopei. Ora non ci resta che aspettare per capire meglio l’evolversi della situazione e chi la spunterà.