Napoli, colpo dagli svincolati: nuovo affare per Conte

Il Napoli ha chiuso ufficialmente una campagna acquisti scoppiettante, ma non è finita. Il rinforzo per Conte dal mercato degli svincolati

L’allenatore del Napoli può ritenersi soddisfatto dopo acquisti di livello internazionale con l’arrivo di McTominay, Neres, Lukaku e Gilmour negli ultimi giorni di calciomercato. Il presidente De Laurentiis ha piazzato il poker dopo la sfuriata di Conte nel post-partita contro l’Hellas Verona: serviva soltanto la ciliegina sulla torta per le corsie esterne, ma attenzione al mercato degli svincolati.

Da Hermoso ad Hummels, il mercato degli svincolati possono regalare sorprese interessanti in Serie A. Il Napoli cercherà fino alla fine un profilo interessante per la squadra azzurra. Saranno ore frenetiche per riuscire così a dare nuova linfa vitale alle fasce laterale di Antonio Conte: è rimasto anche Zerbin con il suo trasferimento al Monza saltato proprio nelle ultimissime ore di calciomercato. Conosciamo tutti i dettagli per la nuova operazione di calciomercato.

Napoli, chiusura a sorpresa: nuovo rinforzo per le fasce

Presto ci saranno novità interessanti per pensare così a nuove operazioni in entrata e in uscita dal mercato degli svincolati. Anche in passato il Napoli ha fatto ricorso a questa strategia di calciomercato. La speranza è l’ultima a morire per puntellare così la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Una nuova pazza idea di calciomercato in vista delle prossime ore. Ecco l’affare decisivo da chiudere subito per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Conte. Una voglia immensa di continuare il proprio percorso alla guida degli azzurri: siamo soltanto agli inizi della sua avventura partenopea e così è subentrato qualche problema di troppo.

Come svelato dalla Rai al Napoli è stato offerto l’ex Salernitana, Antonio Candreva, profilo esperto da regalare subito ad Antonio Conte. Il suo agente è Federico Pastorello, protagonista dell’operazione Lukaku: l’affare potrebbe così chiudersi in tempi brevi. Fuori dalla lista della Serie A resteranno quasi sicuramente Mario Rui, Folorunsho ed Osimhen, che è rimasto a Napoli a malincuore.

I tre fuori rosa dovranno così allenarsi anche a parte: una situazione non troppo semplice da gestire per Conte. Ora serve l’ultimo tassello per continuare a rivoluzione la rosa a sua disposizione dopo le tante cessioni realizzate dal presidente De Laurentiis su ordine dello stesso allenatore leccese.