Mancano poche ore alla chiusura del calciomercato: follia Osimhen, l’esperto di calciomercato Romano ha svelato quello che è successo

Victor Osimhen è ancora ufficialmente un calciatore del Napoli: a poche ore dal termine dalla sessione estiva di calciomercato, Fabrizio Romano ha spiegato tutto quello che è accaduto pochi minuti fa. Una situazione surreale quella raccontata dall’esperto di calciomercato a livello internazionale: ecco tutta la verità.

Un momento decisivo per arrivare alla chiusura definitiva dell’affare Osimhen. Al momento il colpo non si è ancora sbloccato, ma il Chelsea ci proverà fino alla fine dopo che è sfumata la destinazione in Arabia Saudita. Una voglia immensa di tornare subito ad indossare gli scarpini per infiammare i suoi prossimi tifosi in vista della sua avventura. Ormai ci siamo per conoscere tutta la verità nelle prossime ore: la svolta potrebbe proprio al fotofinish, ma sta succedendo di tutto nelle ultime ore.

Affare Osimhen, Romano: “Follia totale, è successo questo”

Il tempo stringe con il gong che scatterà a mezzanotte del 30 agosto. Osimhen non ha ancora trovato la miglior destinazione possibile: è successo di tutto pochi minuti fa come raccontato da Fabrizio Romano.

L’attaccante nigeriano cercherà di continuare la sua carriera in Europa, ma pochi minuti Fabrizio Romano ha raccontato tutto quello che è accaduto come riportato dall’account su X @CFCPys: “Victor Osimhen è furioso con il Napoli, il rapporto è completamente rovinato“.

Ora servirà soltanto la cessione a tutti i costi per separarsi definitivamente dopo i successi collezionati con la maglia azzurra. Qualcosa si è rotto definitivamente: il Napoli proverà a chiudere la trattativa con i Blues, ma non si farà condizionare dagli ultimi episodi tra le parti.

Ora il presidente De Laurentiis cercherà così le richieste dell’attaccante nigeriano per non gestire ancora una volta un caso spinoso in caso di permanenza. Osimhen si è letteralmente infuriato con il Napoli: secondo i rumors di calciomercato il calciatore del Napoli vorrebbe essere liberato il prima possibile. Non c’è ancora l’accordo tra il Chelsea e la società partenopea per chiudere definitivamente l’operazione di mercato.

Finora il Chelsea ha offerto soltanto 4 milioni di euro come ingaggio al nigeriano come raccontato da Sky Sport pochi minuti fa: serve la svolta decisiva vista anche l’imminente cessione di Sterling all’Arsenal. Ancora poche ore e si conoscerà finalmente tutta la verità di questa telenovela che avanti ormai da troppo tempo.