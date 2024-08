Napoli, ecco l’esterno last minute: assist dal Siviglia

Il Napoli non ha nessuna intenzione di fermarsi ed ora a sorpresa arriva una svolta per il colpo da piazzare sul gong del calciomercato. L’assist per la buona riuscita di questa operazione arriva grazie al Siviglia e ad un intreccio di mercato che può essere salvifico per i partenopei e per Antonio Conte.

Come è noto, la compagine partenopea è praticamente ad un passo da Gilmour, che a meno di clamorose andrà a completare il centrocampo. L’altro grande capitolo aperto è quello dell’esterno destro di centrocampo, dal momento che gli uomini sono contati in tal senso.

Allo stato attuale delle cose, infatti, l’unico calciatore di ruolo è Pasquale Mazzocchi, ma da solo, anche per il tipo di lavoro richiesto, non può farcela. Antonio Conte avrebbe bisogno di un calciatore capace almeno di alternarsi con l’ex Salernitana, considerando che ormai è stato dirottato a braccetto di destra Di Lorenzo, che pure manca di una reale alternativa.

Napoli, svolta per l’esterno grazie al Siviglia: le ultime

Per quel ruolo il nome sul quale il Napoli ha puntato in maniera decisa è stato Ebimbe, ma l’Eintracht non ha accettato la proposta presentata dal direttore sportivo Manna. Con la trattativa che, di fatto, si è arenata in questo modo, rimandando il discorso al futuro. Ora, però, arriva una svolta.

Attenzione, infatti, al profilo di Thierry Correia, laterale destro in forza al Valencia che pure il Napoli ha seguito con particolare attenzione. I Pipistrelli, però, hanno a lungo rifiutato ogni trattativa ma ora arriva una svolta. E l’assist per questo affare stavolta arriva direttamente dal Siviglia. Andiamo a vedere le ultime.

Napoli, ecco l’esterno: colpo di scena inattesa

Stando a quanto raccontato da xcatalunya.cat, infatti, il Valencia si sta precauzionalmente muovendo per un sostituto di Correia. Troppo allettante, infatti, per un club così in difficoltà l’offerta da 12 milioni del Napoli ed in tal senso il suo sostituto potrebbe arrivare proprio dal Siviglia.

Si tratterebbe, infatti, del campione del mondo con la Nazionale argentina Gonzalo Montiel, che al Siviglia non è un titolarissimo e che davanti ad una buona offerta potrebbe partire. I tempi stringono, ma il Valencia non si farebbe trovare impreparato in caso di affondo del Napoli per Thierry Correia. Il conto alla rovescia è iniziato. Si attendono sviluppi.