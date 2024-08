Napoli, colpo di scena in mediana: nome nuovo dalla Premier

Il Napoli continua a lavorare per chiudere in bellezza questo calciomercato ed in tal senso arriva un colpo di scena per quanto riguarda il centrocampo. Il nuovo rinforzo per Antonio Conte arriva direttamente dalla Premier League e si tratta di un profilo ideale per il tecnico ex Juventus ed Inter.

Gli azzurri sono stati senza ombra di dubbio i grandi protagonisti di questa fase finale del calciomercato. Dopo le uscite di Antonio Conte, il club ha risposto presente ed ha deciso di spiazzare tutti, prendendo McTominay e Romelu Lukaku ancor prima di chiudere per la cessione di Victor Osimhen. E non vogliono fermarsi qui.

Resta, però, il capitolo centrocampo aperto, dal momento che l’affare Gilmour non è stato ancora chiuso. Manca un elemento che possa dare il cambio ad Anguissa e Lobotka insieme all’ex Manchester United ed in tal senso adesso arriva una svolta ancora dalla Premier League. Un nome nuovo che può accendere queste ultime ore già caldissime.

Nome nuovo per il centrocampo degli azzurri

Come è noto, Antonio Conte ha sempre provato una certa simpatia per dei centrocampisti muscolari, capaci di fare la differenza con la loro grinta agonistica. Un po’ come era lui quando giocava. Ed in tal senso arriva adesso la notizia dell’interessamento per un giocatore che risponde a pieno a questa sua domanda, metaforicamente parlando.

Stando a quanto raccontato dal giornalista turco ed esperto di mercato Ekrem Konur sul suo profilo X, il Napoli si è aggiunto alla corsa per Boubakary Soumare, forte centrocampista centrale del Leicester City che nell’ultima stagione è stato in prestito al Siviglia. Si tratta di un nome nuovo nella corsa al centrocampo. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Napoli, colpo last minute dalla Premier? Le ultime

Si tratta di una notizia che spiazza tutti e che sorprende anche, soprattutto perché i tempi sono stretti ed il Napoli sembra essere orientato a tesserare, dopo una lunga telenovela, Gilmour. In ogni caso, le prossime ore saranno decisive.

Allo stato attuale delle cose, però, per Soumare la squadra che sembra in vantaggio rispetto a tutte le altre è senza ombra di dubbio il Monaco, che cerca un profilo di questo tipo e che darebbe la possibilità gradita al calciatore di far ritorno in patria. Il Leicester, dal canto suo, ha già da tempo aperto alla sua cessione.