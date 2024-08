Mercato Napoli, colpo in Turchia: affare low cost

Mercato Napoli, gli azzurri lavorano ad un colpo a sorpresa che raprpesenta una svolta per questa fine di calciomercato. L’affare è a basso costo, ma per la compagine azzurra può rappresentare un importante punto di svolta. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

In questo ultimo giorno di calciomercato la situazione per gli azzurri è a dir poco delicata. Sono tanti i tavoli aperti sul quale sta operando il direttore sportivo Giovanni Manna, che in questa grande opportunità per la sua carriera non poteva trovare strada più in salita. Il suo operato, fin qui, è stato indiscutibilmente positivo.

Adesso a sorpresa arriva la notizia che riguarda il mercato Napoli e che può cambiare i programmi sicuramente presenti, ma anche futuri, del club di Aurelio De Laurentiis. Si tratta di un affare a basso ma rappresenta la più classica delle operazioni letteralmente da fine calciomercato. Vediamo le ultime a riguardo.

Mercato Napoli, sorpresa per il colpo in Turchia

Come è noto, prima di far arrivare Gilmour è mancato a lungo il via libera da parte di Aurelio De Laurentiis, che voleva vederci chiaro sulla situazione di Victor Osimhen e di altri calciatori in uscita. Troppo importanti, in tal senso, fino a questo momento gli sforzi fatti dal Napoli per accontentare Antonio Conte.

Tra i profili in uscita attenzione al nome di Mario Rui. Sfumata l’ipotesi Sao Paulo, per lui resta aperta la possibilità di un trasferimento in SuperLig turca. Questo colpo in Turchia per il Napoli sarebbe davvero importante per permettere alle casse di risparmiare il suo ingaggio molto pesante. Soprattutto visto che è fuori dai piani di Conte. Ora arrivano sviluppi.

Napoli, affare a basso costo: si tratta

Stando a quanto raccontato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira su X, un club turco si è fatto concretamente avanti per Mario Rui. Il mercato lì chiude il 13 settembre, quindi c’è tempo. Cedere anche lui sarebbe un altro punto in favore di Manna, fin qui quasi impeccabile.

Ha infatti permesso al Napoli di assicurarsi le prestazioni di profili di altissimo livello come David Neres, Scott McTominay e Romelu Lukaku, senza ovviamente dimenticare anche Spinazzola e Rafa Marin. Con Gilmour in arrivo, la ciliegina sulla torta sarebbe la cessione di Victor Osimhen, ponendo fine ad una telenovela infinita. In tal senso, attenzione a quanto accade in Turchia. Si attendono sviluppi.