Napoli, Conte infuriato: manca l’ultimo colpo di ADL

Un Napoli scatenato sul fronte calciomercato: Antonio Conte ha preteso un nuovo colpo, ecco la volontà del presidente De Laurentiis

Un nuovo affare dell’ultim’ora per Antonio Conte. L’allenatore del Napoli ha scelto personalmente i colpi per competere con le altre big della Serie A: ecco il nuovo colpo da urlo per rinforzare la rosa a sua disposizione.

Tutto cambia rapidamente sul fronte calciomercato soprattutto nell’ultimo giorno di calciomercato. Ecco l’ultim’ora decisiva: Conte l’ha voluto a tutti i costi, ecco l’affare del presidente De Laurentiis. Un momento decisivo per sognare in grande: un nuovo affare da chiudere entro la mezzanotte del 30 agosto.

Continuano le piste da seguire in casa azzurra: il numero uno del club partenopeo non ha intenzione di fermarsi proprio ora in attesa della cessione di Osimhen. Ecco l’ultim’ora a sorpresa per arrivare subito alla chiusura dell’operazione.

Napoli, nuovo affare per Conte: mancano poche ore

Il presidente De Laurentiis vorrebbe accontentare lo stesso allenatore del Napoli con un intreccio di calciomercato. La trattativa ancora non si è conclusa: ecco la svolta per chiudere subito l’ennesimo colpo da urlo per puntellare sempre di più la rosa di Conte.

Ultime ore frenetiche di calciomercato in casa Napoli. Conte non vede l’ora di iniziare così la ‘nuova’ stagione con tanti colpi a sua disposizione: da Lukaku a Gilmour passando per McTominay. Ma non è finita qua.

Manca l’ultimo tassello per mettere a segno il colpo del laterale a tutta fascia: al momento la trattativa per la cessione di Zerbin al Monza è stata congelata. Ecco il possibile colpo per rinforzare la rosa di Antonio Conte: in pole resta Lirola attualmente al Marsiglia, mentre ci sarebbe anche la suggestione Candreva lanciata dall’edizione de Il Mattino.

Il presidente De Laurentiis cercherà di accontentare fino alla fine l’allenatore del Napoli, protagonista in assoluto per l’arrivo di Romelu Lukaku. L’attaccante belga sarà convocato per la sfida contro il Parma: partirà inizialmente dalla panchina. Un nuovo affare per rinforzare le corsie esterne: lo stesso esperto di calciomercato, Nicolò Schira, ha rivelato che il Napoli ci proverà fino alla fine per un laterale che possa giocare sia a destra che a sinistra.

Un nuovo colpo pronto ad arrivare proprio al fotofinish per far contenti ancora una volta i tifosi del Napoli: a breve si conoscerà tutta la verità. Ormai ci siamo: nulla è dato per scontato.