Napoli, è fatta a centrocampo: intreccio con la Lazio

Come svelato da Sky Sport Danilo Cataldi sarà un nuovo giocatore della Fiorentina dopo l’addio di Amrabat, volato in Turchia al Fenerbahce targato Mourinho. In questo modo il centrocampista del Napoli, Folorunsho, è pronto a vestire la maglia biancoceleste dopo lo spazio liberato dallo stesso ex capitano Cataldi.

Nelle ultime ore è in partenza anche Gianluca Gaetano che vestirà nuovamente la maglia del Cagliari sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni di euro. Novità interessanti anche in uscita per la dirigenza partenopea che vuole continuare ad essere protagonista anche nelle ultime ore di calciomercato.

Una voglia immensa per allestire una rosa competitiva con una partita a settiamana: Conte ha avuto le idee chiare fin dal primo giorno di ritiro. L’allenatore del Napoli ha imposto a De Laurentiis i colpi da chiudere per poi cedere gli esuberi entro fine agosto. Da Folorunsho a Gaetano, sarà una giornata di grandi addii in casa partenopea.