Napoli: tegola ADL, l’Al Ahli prende un altro attaccante

Ancora problemi per Aurelio De Laurentiis pronto a cedere Osimhen. L’Al Ahil non perde più tempo: ecco il nuovo colpo in attacco

Ore frenetiche in casa Napoli per chiudere definitivamente la cessione di Osimhen: ormai ci siamo, ma può arrivare subito la tegola per ADL. Il tempo stringe sempre di più: ecco il nuovo attaccante dell’Al Ahli.

Il futuro di Victor Osimhen è ancora incerto anche nell’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato. L’attaccante nigeriano vuole essere di nuovo protagonista al più presto dopo aver vissuto mesi da separato in casa: ecco l’intreccio suggestivo in vista del futuro. Conosciamo tutti i dettagli a sorpresa arrivati nelle ultime ore: qualcosa è cambiato a sorpresa, Osimhen ora è in dubbio.

Napoli, affare Osimhen: può saltare, ecco il nuovo colpo in Arabia

Saranno ore decisive per chiudere la trattativa per quanto riguarda la cessione del nigeriano. L’attaccante del Napoli è pronto a dire addio ai tifosi partenopei dopo aver vissuto stagioni importanti in magli azzurra. Ancora non è arrivata la decisione definitiva con la possibile nuova tegola per ADL.

Ore decisive per conoscere il futuro dell’attaccante nigeriano del Napoli. Osimhen vorrebbe continuare la sua avventura in Europa, ma la sessione estiva in Arabia Saudita terminerà il prossimo 6 ottobre. Se dovesse saltare la trattativa con i Blues, ecco pronta la nuova destinazione.

Secondo le ultime notizie di calciomercato l’Al Ahli non intende aspettare a lungo lo stesso attaccante del Napoli. Come rivelato dal giornalista di Sky Sports UK, Kaveh Solhekol, il club saudita può anche cambiare pista per ingaggiare soltanto un calciatore straniero. Il nome nuovo è quello di Ivan Toney, attaccante inglese classe 1996 del Brentford.

Saranno momenti decisivi per scegliere così la sua prossima squadra. Il Chelsea non mollerà la presa per arrivare all’attaccante nigeriano: una nuova sfida per Osimhen che non vede l’ora di tornare protagonista a suon di gol. Ore intense e frenetiche con l’arrivo di Gilmour tra poche ore a Capodichino: c’è stato l’ok del Brighton, la volontà del giocatore scozzese ha fatto la differenza ancora una volta.

Osimhen ha fatto gioire i sostenitori azzurri negli ultimi anni, ma la storia d’amore con il Napoli è arrivata ai titoli di coda. Ora il presidente De Laurentiis dovrà muoversi per chiudere subito la trattativa, ma finora non è arrivata l’offerta convincente per porre fine all’ennesima telenovela.