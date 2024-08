Napoli, colpo a centrocampo dall’Empoli: le ultime

Prosegue la caccia al centrocampista da parte del Napoli. L’ultima idea arriva direttamente dall’Empoli. Un contatto c’è stato, i dettagli

È un Napoli che prosegue la caccia al centrocampista. Il nome di Arthur resta in prima fila, ma il brasiliano non convince assolutamente Conte che vorrebbe un nome diverso per completare il proprio reparto della mediana. Per questo motivo Manna sta valutando anche alternative e c’è una idea last minute da non sottovalutare.

Secondo quanto riferito da Il Mattino, Manna ha bussato alla porta dell’Empoli per capire la fattibilità di un colpo di calciomercato last minute. È arrivata l’apertura da parte di Corsi e a questo punto la palla passa direttamente al Napoli. Toccherà al club partenopeo decidere se affondare il colpo oppure no. Si tratta di una vicenda che terrà banco ancora per diverse ore o almeno fino a quando non sarà chiusa l’operazione per il centrocampista.

Calciomercato Napoli: nome nuovo per il centrocampo, i dettagli

Il Napoli in queste ultime ore di calciomercato farà un centrocampista. La certezza è questa. Poi sul nome ci sono ancora dei dettagli da definire e non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro. Nelle scorse ore si era parlato di un possibile ritorno con forza su Gilmour, ma da parte del Brighton nessuna apertura. Così Manna prosegue la sua trattativa con la Juventus per Arthur, ma attenzione ad un nome a sorpresa che potrebbe sbaragliare la concorrenza.

Il Napoli, infatti, avrebbe sondato il terreno con l’Empoli per avere Fazzini. Apertura da parte del club toscano e un colpo che potrà essere messo a segno in queste ultime ore di calciomercato. Naturalmente tutto dipende dalla cessione di Osimhen. Difficilmente Corsi lascerà partire il suo talento per una cifra piccola e per questo motivo bisognerà trovare i fondi per accontentare i toscani.

A questo punto non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro. Arthur resta il grande favorito per il centrocampo del Napoli, ma Fazzini è uno degli outsider e vedremo cosa accadrà entro la mezzanotte.

Mercato Napoli: Fazzini resta un obiettivo

L’eventuale chiusura di Arthur potrebbe non portare Fazzini nell’immediato in casa Napoli, ma Manna potrebbe decidere anche di provare a trovare una intesa in ottica futura. Il giocatore è un obiettivo di calciomercato da tempo dei partenopei e c’è bisogno di accelerare per anticipare la concorrenza e assicurarsi il giocatore.