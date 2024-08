Ngonge in una big: giocherà in Champions, Bologna beffato

Cyril Ngonge potrebbe lasciare il Napoli in queste ultime ore di calciomercato. Una big è pronta ad affondare il colpo per regalarsi il giocatore

Ultime ore di calciomercato per il futuro di Ngonge. Nei giorni scorsi il giocatore sembrava essere ad un passo dal trasferimento alla Lazio o alla Roma, ma in questo momento le piste capitoline sembrano essersi raffreddate. Ma, come riportato da Il Mattino, entro mezzanotte si proverà a trovare una soluzione per consentire al giocatore di avere continuità e non vivere tre mesi in ombra considerando che da parte di Conte non c’è intenzione di puntare su di lui.

Si è parlato anche di Bologna e Fiorentina, ma alla fine potrebbe spuntare un’altra big in queste ultime ore di calciomercato per Ngonge. L’apertura al prestito da parte del Napoli consente comunque di poter chiudere entro la mezzanotte e per questo motivo non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Napoli: via Ngonge, una big ci prova?

Al momento non si hanno certezze sul futuro di Ngonge. Lazio, Roma, Bologna o la stessa Fiorentina potrebbero fare un tentativo in queste ultime ore, ma non è da escludere che alla fine un’altra big del nostro campionato possa sbaragliare la concorrenza e assicurarsi l’ex attaccante del Verona.

Come ormai sappiamo, l’Atalanta punta forte su Raspadori, ma per il momento il Napoli non apre alla cessione dell’ex Sassuolo. Non è da escludere che alla fine la Dea possa virare su Ngonge. È un nome già seguito durante il calciomercato invernale e potrebbe dare la possibilità a Gasperini di avere un nome in più nel reparto offensivo. Al momento si tratta semplicemente di una ipotesi considerato che la squadra orobica insiste per l’altro attaccante. Vedremo come si svilupperà la situazione nelle prossime ore e quali saranno le scelte da parte di Napoli e della stessa Atalanta.

Sono in in corso tutte le valutazioni e riflessioni del caso. L’Atalanta spera in un attaccante e il nome di Ngonge potrebbe essere l’ideale in queste ultime ore. Non ci resta che aspettare per capire come finirà questa vicenda.

Mercato Napoli: l’Atalanta su Ngonge?

Al momento non si hanno certezze sulla possibilità di vedere Ngonge con la maglia dell’Atalanta in questo calciomercato. Ma la Dea resta alla ricerca di un attaccante e non è da escludere un tentativo per il belga considerando che da parte del Napoli non c’è nessuna apertura per Raspadori.