Napoli: colpo last minute, Conte accontentato

Il Napoli in queste ultime ore di calciomercato potrebbe piazzare un colpo a sorpresa. Contatti in corso e chiusura prevista a breve

È un Napoli molto attivo in queste ore. Chiusi gli affari Lukaku e McTominay, sono almeno altri due o tre i colpi che i partenopei devono chiudere nell’ultimo giorno della sessione estiva. Sono diversi nomi sul taccuino di Manna e uno potrebbe essere chiuso già nelle prossime ore.

Secondo quanto riferito da Il Mattino, c’è un giocatore che è nella lista di Manna e il Napoli sta ragionando se chiudere o no nell’immediato per accontentare Antonio Conte. Molto dipenderà da come si svilupperà in questi ultime ore il calciomercato dei partenopei. Le riflessioni sono in corso e l’obiettivo è quello di poter chiudere il prima possibile l’operazione per dare al tecnico un giocatore di esperienza in un ruolo che, almeno per il momento, è scoperto.

Calciomercato Napoli: nuova idea, Manna valuta la chiusura

In queste ore il calciomercato del Napoli è pronto ad entrare nel vivo. La priorità è rappresentato da un centrocampista, ma si continua a ragionare anche sulla possibilità di un difensore e di un esterno. Difficile un attaccante nonostante il forte pressing da parte dell’Atalanta nei confronti di Raspadori. Ritornando agli obiettivi possibili, c’è un nome che sembra stuzzicare molto Manna e la chiusura potrebbe arrivare in poco tempo.

Per la fascia destra il nome nuovo in questo calciomercato è quello di Candreva. L’ex Lazio è svincolato e rappresenta una opportunità soprattutto se l’operazione Osimhen sarà chiusa a cifre differenti. Il Chelsea spinge per il prestito e questo rende difficile pensare ad una cifra importante per il ruolo di esterno considerando anche la necessità di spendere un po’ di soldi per arrivare al centrocampista. Da qui la possibilità di andare a prendere uno svincolato oppure in prestito secco un giocatore che nello scacchiere di Antonio Conte andrà a prendere il ruolo di vice Mazzocchi.

Valutazioni in corso e decisioni che saranno prese nelle prossime ore. Il fatto di essere svincolato potrebbe consentire anche di chiudere l’operazione domani o successivamente. Niente fretta e dubbi che saranno sciolti in davvero poco tempo.

Mercato Napoli: l’ultima idea è Candreva

