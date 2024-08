Napoli, Conte spiazza tutti sui nuovi arrivi: uno giocherà subito

In casa Napoli Antonio Conte si prepara a spiazzare tutti in vista della partita contro il Parma in programma per domani sera. La decisione riguarda i nuovi arrivi, dal momento che uno di loro scenderà subito in campo. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Gli azzurri sono la squadra, senza ombra di dubbio, protagonista in Serie A in questo scatto finale di calciomercato. Dopo aver definito gli arrivi di due colpi da 90 come Romelu Lukaku e Scott McTominay, il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per definire le ultime due operazioni.

In vista della sfida contro il Parma, però, Conte è consapevole del fatto che non sono ammesse distrazioni dal momento che una vittoria potrebbe dare ancora più entusiasmo alla piazza dopo questi incredibili colpi fatti sul mercato. Per questo ha preso una decisione che spiazza tutti sui nuovi arrivati che sono arrivati proprio con il compito di alzare il livello della squadra.

Conte, la decisione spiazza tutti: le ultime

Il modulo in vista della sfida contro il Parma ha intenzione di dare continuità a questa squadra, almeno per quel che riguarda il modulo. Sarà ancora 3-4-3, con i nuovi che potranno alzare l’asticella nel momento in cui Antonio Conte li riterrà pronti a dare il loro contributo. Vediamo le ultime notizie a riguardo.

Come da Antonio Conte spiegato, Romelu Lukaku dovrebbe essere convocato in vista della gara contro il Parma, mentre per oggi è atteso l’annuncio ufficiale relativo all’arrivo anche di Scott McTominay. In tal senso, andiamo a vedere le ultime notizie di formazione per i partenopei.

Napoli-Parma, un nuovo arrivo subito in campo: la formazione

Stando a quanto raccontato da TuttoSport, oggi dovrebbe arrivare l’annuncio presidenziale su McTominay che dovrebbe andare in panchina nella sfida contro il Parma, pronto a dare il suo contributo a gara in corso nel caso in cui dovesse essere necessario.

Tra i nuovi arrivi, però, dovrebbe giocare dal primo minuto, secondo varie fonti, David Neres, che dopo l’ottimo ingresso nella partita contro il Bologna, con tanto di assist per Giovanni Simeone per il gol del definitivo 3-0, potrebbe seriamente avere la possibilità di giocare dal primo minuto. Il Napoli ha bisogno degli strappi del brasiliano, che con Kvaratskhelia e Romelu Lukaku potrebbe comporre un tridente d’attacco spaventoso.