Mercato Napoli, colpo in mediana: scambio con la Lazio e firma

Mercato Napoli, arriva la svolta per il colpo che serve ad Antonio Conte in mezzo al campo. La mediana azzurra è pronta per un altro rinforzo che stavolta arriva nell’ambito di uno scambio con la Lazio. Le parti sono al lavoro e, con i tempi che stringono, ogni minuto può essere decisivo

Il Napoli non si ferma certamente a McTominay e Lukaku. Gli azzurri, infatti, devono ancora sistemare qualcosina e per il momento gli argomenti centrali sono due. Da un lato il capitolo legato al centrocampista centrale da alternare con Lobotka e dall’altra il laterale destro. Per questo sono ore frenetiche per il direttore sportivo Manna.

Tutto, ovviamente, è legato però con un filo rosso all’uscita di Victor Osimhen. Colpevolmente si è arrivati quasi al gong di questo calciomercato. Con il suo addio, ci sarebbero le risorse per questi altri due colpi. Adesso, però, a sorpresa emerge la pista per uno scambio con la Lazio che può accontentare tutti.

Mercato Napoli, scambio con la Lazio in mezzo al campo

Manna sta sondando vari terreni per trovare la migliore soluzione possibile ad una situazione oggettivamente scomoda e difficile da gestire. L’ultima indiscrezione portava ad Arthur in prestito secco dalla Juventus, ma Antonio Conte non sembrava propriamente convinto al 100%. Adesso arriva un cambio di rotta.

Stando a quanto raccontato da Repubblica, Napoli e Lazio potrebbero lavorare ad uno scambio che permetterebbe a Folorunsho di tornare in biancoceleste, con Matias Vecino, vecchio pallino azzurro ai tempi di Sarri, pronto a fare il percorso inverso. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Napoli, scambio con Folorunsho e nuovo centrocampista

Da tempo si parla di un addio di Vecino alla Lazio ed il calciatore, anche per le doti di inserimento che ha, piace e non poco ad Antonio Conte. Servirà, però, avere anche il via libera di Baroni, che vorrebbe avere Folorunsho senza però sacrificare l’uruguaiano, sempre prezioso sia a gara in corso che dal primo minuto.

Ovviamente, anche tenendo in considerazione l’aspetto anagrafico, le parti dovrebbero trovare un accordo sul conguaglio da riconoscere al Napoli. Al momento, però, la Lazio per il centrocampista italobrasiliano sembra non spingersi oltre la soluzione del prestito con diritto di riscatto. Le prossime ore saranno decisive. Se dovesse sbloccarsi la questione Osimhen, potrebbe esserci un ultimo tentativo per Gilmour.