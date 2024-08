Colpo Amrabat, beffato l’Atletico: fissate le visite mediche

In sede di calciomercato arriva la notizia che stravolge tutto. Sofyan Amrabat è pronto a salutare la Fiorentina ma non va all’Atletico Madrid. Fissate le visite mediche per lui, che dunque trova sistemazione a poche ore dalla chiusura del mercato estivo. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

In sede di calciomercato sono ore a dir poco frenetiche, dal momento che le varie squadre sono al lavoro per gli ultimi colpi da piazzare. Sono diversi, in tal senso, i calciatori molto chiacchierati, proprio perché da tempo dovevano salutare ed invece si è arrivati alle ultime, concitate ore.

Tra questi non si può non annoverare il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, che ora è pronto a salutare Firenze per dare il via ad un’altra esperienza professionale dopo il prestito al Manchester United. In tal senso, si tratta di un cambio di programma improvviso, dal momento che sembrava fatta per il suo passaggio all’Atletico Madrid.

Il mediano è pronto a salutare Firenze: le ultime

Si tratta di un centrocampista completo, a cui però è sempre mancata la giusta continuità per poter diventare uno dei migliori nel suo ruolo. Le doti, però, ci sono tutte e sono fuori discussione. In tal senso, la Fiorentina, consapevole della volontà del ragazzo, si prepara a vederlo andar via.

Stando a quanto raccontato da Fabrizio Romano sul suo account X, Sofyan Amrabat è pronto a salutare la Fiorentina per volare verso Istanbul. Sta per diventare, infatti, un nuovo calciatore del Fenerbahce, con Mourinho che è riuscito ad ottenere questo importante rinforzo per la sua linea mediana. Un calciatore che si sposa alla perfezione con il suo stile di gioco.

Amrabat firma: accelerata e visite mediche fissate

Il Fenerbahce è la squadra che è riuscita di più ad avvicinarsi alle richieste della Fiorentina. L’Atletico Madrid si è fermato alla formula del prestito secco, mentre con il Napoli il discorso si è arenato sullo scambio fallito tra Amrabat e Folorunsho.

Ne ha approfittato il Fenerbahce, che ha invece presentato una offerta in linea con i desideri della Fiorentina. Pronti, in tal senso, 2 milioni per il prestito, a cui vanno aggiunti i 13 milioni per il riscatto ed altri 3 milioni di bonus. 18 milioni complessivi per Amrabat, per il quale è già stato prenotato anche un volo privato che lo porterà ad Istanbul per le visite mediche.