Napoli: Osimhen sblocca l’esterno, Manna pronto a chiudere

La cessione di Osimhen permette al Napoli di sbloccare l’esterno. Manna nelle prossime ore dovrebbe chiudere l’operazione. I dettagli

Ultime ore di calciomercato impegnative per il Napoli. I partenopei nella notte dovrebbero chiudere con la Juventus per il prestito secco di Arthur. Il centrocampista brasiliano dovrebbe arrivare nel giro di poco tempo per consentire il via libera alle cessioni di Folorunsho e Gaetano. A breve è attesa anche la cessione di Osimhen.

Secondo quanto riferito da Ciro Venerato, la partenza di Osimhen dovrebbe sbloccare la trattativa per l’arrivo dell’esterno destro in questo calciomercato. Ad oggi, nonostante si continua a parlare di un profilo a sorpresa, la sfida sembra essere tra Dedic ed Ebimbe. Le idee di Manna sono molto chiare e l’arrivo in prestito di Arthur consentirà a Manna di soddisfare le richieste del club proprietario del cartellino per dare al tecnico un giocatore di assoluto livello oltre che naturalmente un profilo che andrebbe a completare la rosa a disposizione di Conte.

Calciomercato: scelto l’esterno destro, ecco chi è

Il Napoli in questi giorni ha valutato diversi profili anche perché non era a conoscenza del budget a disposizione per acquistare l’esterno destro. Ora il quadro è molto più chiaro e quindi anche la scelta sul giocatore da portare alla corte di Conte è assolutamente fatta. Naturalmente va trovato l’accordo e quindi non è da escludere che ci si muova su un doppio binario. Ma c’è un obiettivo ben preciso e si proverà a raggiungerlo.

Il nome in cima alla lista è quello di Ebimbe dell’Eintracht Francoforte. I tedeschi spingono per una cessione a titolo definitivo del giocatore, ma potrebbero aprire anche al prestito con obbligo. Fino a poco tempo fa il Napoli metteva sul piatto il diritto, ma ora la situazione è cambiata e la cessione di Osimhen potrebbe sbloccare questa operazione di calciomercato.

Dedic resta in corsa, ma non è assolutamente il nome in pole position. Si proverà a chiudere l’operazione Ebimbe. In caso di fumata nera, allora si virerà sull’esterno del Salisburgo. Il club austriaco chiede circa 15 milioni di euro e per questo motivo non è da escludere una chiusura.

