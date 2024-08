Novità Osimhen: spunta una nuova clausola

Il futuro di Osimhen continua ad essere al centro di diverse voci. In queste ultime ore è spuntata una nuova clausola. Ecco i dettagli

Ultime ore decisive per quanto riguarda il futuro di Osimhen. Il Napoli ha deciso di prendere Lukaku senza aspettare la partenza del nigeriano e a questo punto si può concentrare sull’addio del bomber. Sono attese delle novità in davvero poco tempo considerando anche il fatto che il calciomercato è in chiusura e bisognerà sciogliere a breve.

In corsa ad oggi restano Chelsea e le squadre arabe. Il PSG ha fatto un passo indietro nella corsa al giocatore nigeriano e per questo motivo si stanno facendo tutti i ragionamenti del caso per sciogliere i dubbi e regalare un giocatore importante ad un club che ha voglia di alzare il livello della rosa. La strada è breve e presto avremo un quadro più chiaro.

Calciomercato: Osimhen dice sì, spunta una clausola

Osimhen sembra avere ormai sciolto i dubbi. Il nigeriano era sempre stato molto dubbioso su questo trasferimento, ma c’è una clausola che potrebbe rappresentare una svolta. Naturalmente fino a quando non si ha una firma tutto può succedere e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.

Stando a quanto riferito da calciomercato.com, Osimhen sembra essere indirizzato verso l’Al Ahli. L’Arabia non ha mai realmente convinto il giocatore, ma ora la possibilità di inserire una clausola rescissoria di 50 milioni di euro a partire dal 2026 dovrebbe consentire di arrivare alla fumata bianca. Un quadriennale da 30 milioni con la possibilità di ritornare in Europa dopo solo due anni. Insomma un trasferimento temporaneo per poi magari ritornare nel calcio che conta.

Le prossime ore si preannunciano decisive. La speranza da parte del club arabo e del Napoli è quella del sì da parte del giocatore considerando che sul piatto c’è una proposta di 100 milioni di euro per strappare il giocatore ai partenopei. La trattativa è comunque ben impostata e nel giro di poco tempo sono attese delle novità molto importanti.

Mercato Napoli: l’Al Ahli in vantaggio nella corsa a Osimhen

L’Al Ahli in questo momento è in vantaggio nella corsa a Osimhen nelle ultime ore di calciomercato. La proposta al Napoli è di 100 milioni di euro e ADL è pronto a dire sì. Per il giocatore pronto un contratto quadriennale da 30 milioni con una clausola fissata a 50 a partire dal 2026.