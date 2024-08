Napoli: nome a sorpresa, arriva l’ex Roma

Il calciomercato non è ancora finito. Si continua a lavorare per completare la rosa e uno degli ultimi colpi potrebbe essere un ex Roma

Lukaku e McTominay non chiudono il calciomercato del Napoli. La rosa a disposizione di Conte ha ancora alcune lacune e Manna ha poche ore di tempo per completare la squadra. Nelle prossime ore potrebbero esserci delle importanti novità considerando che ci sono diverse trattative attualmente in corso.

E uno degli ultimi colpi potrebbe essere un ex Roma. Al momento si tratta semplicemente di una idea, ma nel giro di poco tempo si potrebbe trasformare in una trattativa. Una occasione per completare la rosa e non spendere molto e magari poi utilizzare i soldi restanti per gli altri colpi. I ragionamenti sono in corso e presto ci saranno delle novità importanti in questo senso.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, chi arriva

Sono ancora diversi gli acquisti che dovranno essere messi a segno dal Napoli. Manca un centrocampista, un esterno destro e non è da escludere la possibilità di un difensore. Si sta ragionando sui nomi e anche sulle condizioni economiche visto che ancora devono concretizzarsi alcune uscite. La certezza è che si lavorerà duramente tutta la notte per provare a trovare le giuste soluzioni per dare i rinforzi richiesti da Conte.

Tra i possibili profili che potrebbe valutare il Napoli in queste ultime ore di calciomercato c’è anche quello di Karsdorp. Secondo Antonello Perillo, giornalista Rai, l’olandese rappresenta una occasione importante per i partenopei dopo la rescissione con la Roma. Prenderlo a zero e dare a Conte una alternativa importante a Mazzocchi. Naturalmente ha un carattere non semplice da gestire, ma in panchina c’è un tecnico come il leccese che ha il polso per riuscire a tenere a bada il giocatore e portarlo a dare il massimo. Naturalmente per il momento è solamente una idea.

Il Napoli in questo momento ha altre priorità in quel ruolo. Ma se si dovessero avere difficoltà a chiudere gli obiettivi principali, non è da escludere che si possa virare su Karsdorp considerando che è svincolato e può firmare quindi anche a settembre.

Mercato Napoli: Karsdorp resta una idea

Per il momento Karsdorp è solamente una suggestione. Il Napoli in queste ultime ore di calciomercato sta ragionando su altri obiettivi, ma non è da escludere che si possa fare un tentativo anche per l’olandese. E’ un giocatore svincolato e quindi eventualmente si può chiudere dopo il 30 agosto.