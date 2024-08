Si sblocca l’affare Folorunsho grazie allo scambio: l’annuncio

Fuori rosa sin dall’inizio della preparazione, Michael Folorunsho è finalmente prossimo a lasciare il Napoli in questo calciomercato.

Il centrocampista italo-nigeriano è stato senza ombra di dubbio una delle delusioni più scottanti di questa prima parte della gestione Conte, visto che tifosi ed allenatore in primis credevano e ci puntavano tanto sull’ex Verona. Il feeling fra l’allenatore salentino e Folorunsho non è però mai sbocciato per una serie di motivazioni, che oggi vedono il classe ’98 essere utilizzato dal Napoli come un’interessante pedina di scambio in un’operazione con un’altra big di Serie A.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, ma i fatto che Folorunsho sia praticamente da mesi in uscita potrebbe agevolare decisamente il tutto.

Folorunsho via da Napoli in uno scambio: l’annuncio

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Michael Folorunsho, oramai definitivamente fuori dai piani di Antonio Conte e di questo Napoli. Dopo la scorsa, importante, stagione, il centrocampista italo-nigeriano credeva di poter dire la sua in azzurro, ma un feeling mai sbocciato con il salentino lo costringe ora a trovarsi una nuova sistemazione a neanche 48 ore dalla fine del calciomercato.

Per il classe ’98 si sono ipotizzate tante soluzioni nel corso dell’estate, ma nelle scorse ore sarebbe tornata in auge quella che è è difatti anche la sua preferita, ma con una novità rispetto alle indiscrezioni passate. Stando alle ultime notizie, infatti, Folorunsho potrebbe lasciare Napoli per un’altra grande piazza di Serie A in un’operazione di scambio che permetterebbe ad Antonio Conte di rinforzare ulteriormente la propria rosa con un profilo esperto che in più occasioni ha dimostrato di saper essere decisivo al momento del bisogno.

Intervenuto ad AreaNapoli.it, infatti, il giornalista Gerardo Fasano ha ipotizzato uno scambio Napoli-Lazio per Folorunsho, dicendo nel corso dell’intervista: “Si potrebbe profilare uno scambio tra biancocelesti e Napoli, ovvero Vecino in Campania e il classe 1998 che affronterebbe il percorso inverso. Se così fosse, i partenopei godrebbero anche di un conguaglio economico a proprio favore”.

Lo scambio è una delle soluzioni: Folorunsho riflette sul suo futuro

Tornare a giocare per la Lazio, lui che ne è sempre stato un tifoso, è fin da subito stata la priorità assoluta di Michael Folorunsho in questo calciomercato. Insieme al suo entourage l’italo-nigeriano starebbe spingendo affinché questo scenario possa verificarsi, ma non sarebbe l’unica proposta presente sul tavolo.

Stando alle ultime notizie, complice l’oramai imminente cessione di Amrabat, anche la Fiorentina potrebbe essere una destinazione più che gradita a Folorunsho, che spera di poter risolvere una volta e per tutte la questione relativa al suo futuro nelle prossime 48 ore, anche perché non ha alcuna intenzione di rimanere in tribuna per i prossimi sei mesi.