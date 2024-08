Napoli, intreccio con l’Atletico Madrid: svolta a centrocampo

Queste ultime 48 ore di calciomercato serviranno ad Aurelio De Laurentiis per sfoltire un po’ la rosa di Antonio Conte.

L’intenzione del presidente partenopeo è infatti quella di provare quantomeno a rientrare in parte degli investimenti fatti quest’estate, piazzando altrove quei giocatori che non rientrerebbero nelle rotazioni dell’allenatore salentino. Si tratterebbe essere di una vera e propria corsa contro il tempo, ma un assist importante potrebbe essere proprio in questi minuti arrivato dall’Atletico Madrid.

Il Napoli potrebbe infatti registrare un’importante svolta a centrocampo grazie ai Colchoneros, i quali potrebbero accogliere nelle prossime ore il secondo rinforzo della loro estate proveniente dalla Serie A.

Svolta a centrocampo: intreccio Napoli-Atletico Madrid

Accolto McTominay nelle scorse ore, il Napoli si ritrova ora in abbondanza lì in mezzo al campo. Per questo motivo Aurelio De Laurentiis starebbe cercando di trovare una soluzione a quei giocatori che oramai da settimane non rientrano nei piani tecnici di Antonio Conte.

Ovviamente la situazione per antonomasia è quella che riguarda Victor Osimhen, ma ce n’è un’altra altrettanto importante che nel corso di queste settimane ha tenuto i tifosi del Napoli attaccati al telefonino o al computer. Rientrato dal prestito al Verona e da una sorprendente convocazione di Spalletti ad Euro2024, Michael Folorunsho si era candidato come una delle possibili sorprese della squadra dell’allenatore salentino. Qualcosa non sembrerebbe essere però andato secondo i piani, con il feeling fra le parti che difatti non è mai sbocciato. Per un momento si è anche cercato di recuperare il rapporto, ma oramai Conte aveva preso la sua decisione: Folorunsho fuori rosa e sul mercato.

A poco meno di 48 ore dalla fine del calciomercato, però, l’italo-nigeriano non si è ancora mosso, ma l’assist starebbe arrivando direttamente dall’Atletico Madrid, che per la seconda volta quest’estate ha deciso di pescare in Serie A. Nel primo caso ha preso Musso dall’Atalanta, in questo starebbe invece comprando un centrocampista, la cui uscita sbloccherebbe l’arrivo proprio di Folorunsho.

L’Atletico Madrid sblocca la cessione del Napoli

L’Atletico Madrid starebbe sbloccando una cessione importante per il Napoli. Stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, infatti, proprio in queste ore i Colchoneros starebbero definendo gli ultimi dettagli del trasferimento in Spagna di Sofyan Amrabat dalla Fiorentina.

Alla fine il centrocampista marocchino lascia la Viola che, stando a quanto riportato da Marco Conterio sui propri canali social, per sostituirlo potrebbe fare concorrenza alla Lazio proprio per Michael Folorunsho del Napoli. Per affondare il colpo sull’italo-nigeriano. però, la Fiorentina ha prima bisogno che Amrbarat venga ufficialmente ceduto, cosa che potrebbe accadere anche a stretto giro, anche se il tempo stringe e con esso le possibilità di portate in Toscana il centrocampista. Staremo a vedere.